自年初以来，共立案调查947起腐败犯罪案件，查明涉案人员660名，其中包括104名各级领导干部。

作为已结案刑事诉讼的成果，成功追回了1935亿坚戈。

自2022年以来，该机构共追回了国有和准国有经济部门流失资产和资金总额达1.03万亿坚戈。

今年以来，反腐败行动署开展了113次分析监测，涉及教育、科研、体育、药品采购、基建项目和土地分配等领域。已向政府机构提出了逾千份建议和意见，旨在降低腐败风险。

此外，通过“统一采购门户网站”等平台的预防性举措，成功避免了超过310亿坚戈的不合理预算支出。

积极推进“助商之路”项目，保护近7500名企业家的合法权益，解决了67起企业相关问题。

会见中，国家元首还关注了道路建设领域腐败问题的整治进展。

朱玛哈利署长表示，计划将“染钱”试点项目应用于重要民生领域，包括道路建设。

今年以来，哈萨克斯坦与卡塔尔、香港、阿塞拜疆和俄罗斯的反腐败机构签署了4份合作备忘录，旨在加强双方在法律援助、资产追回、逃犯缉捕、预算资金监测和采购等领域的伙伴关系。

会见结束时，国家元首对未来工作做出了多项具体指示。

【编译：阿遥】