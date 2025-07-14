国家元首听取QazaqGaz汇报：全国天然气化率达62.4% 多项重大项目启动

会上，总统获悉哈萨克斯坦的天然气化率已达到62.4%。过去三年，170万国民开始享受到天然气供应的便利。

桑扎尔·扎尔克硕夫报告称，连接塔勒德库尔干至乌沙拉尔的天然气管道主体工程已完工，该管道将为热苏地区的66个居民点提供天然气。此外，卡沙甘油田的液化石油气转运和分馏工厂建设以及贝纽-博佐伊-奇姆肯特主干天然气管道第二线的建设工作已启动。由土耳其投资者ESTA公司参与、总值13.5亿美元的尿素工厂项目也已启动。

据桑扎尔·扎尔克硕夫介绍，通过哈萨克斯坦向乌兹别克斯坦输送俄罗斯天然气的规模显著增加，这是天然气行业的重要成就之一。他还提及了中亚-中央主干天然气管道的重大维修工作，该项目将进一步提升哈萨克斯坦在区域能源领域的重要作用。

为落实总统关于发展天然气资源基础的指示，公司签署了多项战略协议，包括“阿克库杜克”和“北部-2”区块的地质资源使用合同，以及与中国石油天然气集团公司（CNPC）合作在“北部-1”区块开展勘探的协议。

此外，总统还听取了天然气行业引入数字化解决方案的计划汇报，包括使用配备NVIDIA新型图形芯片的超级计算机。

会晤结束时，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫就下一采暖季的准备工作以及有序加强国家天然气行业潜力下达了多项具体指示。

【编译：木合塔尔·木拉提】