国家元首视察起亚汽车制造厂：年产量可达7万台

哈韩合资的KIA Qazaqstan公司总经理金大吉（Ким Дэ Ки）向托卡耶夫总统介绍了该项目的整体情况。

项目工程建设工作于2023年10月开始，并将在2025年10月完成全部建设工作，全面投入使用。在此期间，一部分已经建成的车间将提前投入试运行，并于明年7月进行首台汽车的试制和下线测试。

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工厂计划最初用于生产起亚Sorento车型，从2026年起开始生产新型Sportage车型。投入使用后，该工厂年产能可达7万台汽车。

该工厂可为本地提供1500个长期稳定工作岗位。汽车工厂使用的技术解决方案，旨在提高生产效率并使其对生态无害。使用现代化自动化技术方案的焊装线上，将配置70台机器人用于汽车涂装和装配。

该项目耗资2亿美元，其中近80%是外国直接投资。

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参访期间，托卡耶夫总统还听取了在新工厂附近创建备件生产集群的项目的汇报。

如今，本地化中心的建设已经启动，起亚正在努力吸引生产汽车零部件的全球公司在当地建厂。

来自韩国的多个零部件制造商已准备好在哈萨克斯坦开设生产基地。

【编译：木合塔尔·木拉提】