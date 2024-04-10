国家元首向全国人民致以开斋节节日祝贺

4月10日是伊斯兰教重要的节日——开斋节。节日之际，哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫发表贺词，向全体哈萨克斯坦国民致以节日的诚挚问候。

托卡耶夫总统在贺词中表示，开斋节，是全体穆斯林信中非常重视的特殊日子和重要的节日。

- 在神圣的斋月当中，信众以人道主义价值观为基准，强调对精神与心灵的净化和洗涤。向需要帮助的人群施以援手，为周边的人们提供帮助，展现慈爱之心和善念之行。在为期三十天的斋戒中，人们强化了沉稳与知足的良好品行，彰显了这个节日最核心的理念和价值。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统还指出，伊斯兰教倡导人类探索走向和平与安宁、关怀与仁慈、同情心与创造力的道路，提倡公平公正、勤劳致富的理念。

- 这一切归根结底，都有利于让我们的社会更加和谐稳定。- 总统说。

哈萨克斯坦总统强调，哈萨克斯坦的文化传统与伊斯兰教、斋月以及开斋节紧密交融，相互影响，千百年来传承至今，形成了良好的社会价值观，并将在创建公正的社会中，继续发挥重要的作用。

- 祝愿国泰民安！愿每一个家庭充满幸福和收获！开斋节吉庆，同胞们！- 托卡耶夫说。

【编译：木合塔尔·木拉提】