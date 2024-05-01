国家元首向全国人民致以人民团结日祝贺

（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶在人民团结日向全体哈萨克斯坦人民致以节日祝贺。

总统贺词全文如下：

亲爱的同胞们，

我衷心向全体国民祝贺哈萨克斯坦人民团结日！

这一节日不仅象征着国家安宁祥和，更代表着社会稳定与和谐。哈萨克斯坦之所以能够拥有如此独特的文明，完全得益于生活在这片土地上的各民族文化、宗教和传统的和谐融合。现在，每一位哈萨克斯坦公民都成为了这个大家庭的一份子，我们共同致力于建设一个公正的哈萨克斯坦。团结一直是哈萨克人民的力量之源，因此，我们应当竭尽所能去维护和巩固这一宝贵的财富。这是我们每个公民的神圣使命和光荣职责。

国民的团结在困难时刻表现得尤为珍贵。眼下，我们正面临前所未有的洪水灾害。全国人民团结一心，相互帮助，彰显了真挚的同胞情谊。在最艰难的时刻，我们再次展现了哈萨克斯坦人民的团结与坚韧，我们怀揣着取得胜利的决心。

勤劳奋进、勇于创新、热爱学习、团结互助、勇于担当等崇高品质，将成为我们民族繁荣昌盛的坚实保障。

在此，我衷心祝愿所有哈萨克斯坦公民身体健康、生活幸福！

【编译：阿遥】