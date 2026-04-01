国家统计局：全国通货膨胀率有所放缓

数据显示，与2月份相比，物价涨幅有所放缓，食品、非食品和付费服务领域均呈现相同趋势。然而，个别商品和服务的价格波动较大，年通胀率仍然居高不下，约为11%。

与2月份相比，物价涨幅放缓了0.5个百分点。所有品类价格涨幅均有所放缓：食品价格上涨0.7%，付费服务上涨0.6%，非食品类商品上涨0.5%。

食品方面，黄瓜价格下降22.6%，洋葱下降10.9%，西红柿下降2.6%，卷心菜下降1.9%，荞麦下降1.2%，巧克力糖果下降0.9%。与此同时，甜椒价格上涨10.7%，香蕉上涨5.4%，甜菜和胡萝卜上涨4.2%，脂肪含量2-3%的克非尔酸奶上涨2.3%，火腿上涨1.8%，糖饼干和牛肝均上涨1.3%。

非食品类商品价格方面，吸尘器下降了8.2%，熨斗下降了7.7%，智能手机下降了2.7%，汽车下降了2.3%，女士手提包下降了2.1%。金戒指、炉灶（上涨5.5%）、电视机（上涨4.1%）、无线耳机（上涨2.2%）、Corvalol（上涨1.7%）、护手霜（上涨1.4%）和水泥（上涨1.3%）的价格则有所上涨。服务类商品价格方面，游泳池会员卡价格上涨了3.3%，电工服务价格上涨了2.1%，龋齿治疗价格上涨了1.6%，城际巴士票价上涨了1.1%，驾校课程价格上涨了0.8%。

2026年3月，年通货膨胀率为11%，较2月份下降0.7个百分点。食品价格上涨11.7%，非食品价格上涨11.3%，付费服务价格上涨10%。同比来看，黄瓜价格下降40.9%，西红柿下降16.5%，茄子下降14.8%，大米下降5%。相反，同比来看，苹果价格上涨13.5%，燕麦上涨12.9%，面条上涨12%，红茶上涨6.7%。

与2025年3月相比，洗发水价格上涨13.9%，洗衣皂上涨7.3%，桌布上涨6.5%，壁纸上涨3.3%，室内植物上涨3.2%。服务类商品中，快递服务价格上涨14.3%，旅游策划服务价格上涨10.8%，电视维修服务价格上涨7%，儿童发展中心服务价格上涨6.9%。

国家统计局称，消费者价格指数（CPI）用于衡量通货膨胀水平，每月计算一次。该指数监测商品和服务的价格，共计537个项目。自2018年以来，通货膨胀的动态变化可通过专门开发的交互式仪表盘查看，该仪表盘包含各项指标。

自2026年1月起，在计算消费者价格指数时，食品占比41.1%，非食品占比28.4%，付费服务占比30.5%。