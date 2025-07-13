国家安全受挑战：国家安全委员会主席详解内外威胁

以下为访谈全文：

– 萨赫姆巴耶夫先生，国家安全问题始终备受社会关注。在国家安全机关工作人员的职业节日即将来临之际，您能否谈谈当前国家安全领域面临的主要挑战？国家安全委员会在应对这些威胁中发挥了怎样的作用？

– 当今世界变得更加复杂和不可预测，我们在日常的工作中对此有深切体会。情报机构面临的威胁日益多样化，彼此之间相互关联。

一方面，传统威胁仍然存在，例如国际恐怖主义、宗教极端主义、非法移民、跨国犯罪和毒品走私等。

与此同时，数字技术的广泛传播也带来了新的威胁，尤其是人工智能渗透到各个生活领域。这些技术被犯罪组织和恐怖分子利用。

此外，地缘政治局势对我们也产生直接影响，某一地区发生的事件会迅速影响到其他国家的安全。作为全球政治的重要参与者，哈萨克斯坦同样面临这些挑战。

政治压力加剧，舆论操控频繁出现，民族间问题和其他区域矛盾被激化，文化、道德和人口发展面临破坏。

在此背景下，国家安全委员会的核心任务是确保国家的社会政治稳定、维护领土完整、保障和平与和谐，而这些正是国家可持续发展的基础。

我要强调的是，情报工作的成效在于其“隐形性”，但同时也必须让社会了解，即便在和平时期，国家安全仍面临威胁，这需要持续、严谨和专业的努力。

– 宗教极端主义和恐怖主义问题一直是公众关注的焦点。目前国家安全委员会在这方面采取了哪些措施？正在解决哪些关键任务？

Фото: ҚР МХҚ

– 的确，这一问题依然具有现实紧迫性。国际恐怖组织和宗教极端主义势力不断试图将哈萨克斯坦公民卷入其激进意识形态中。

部分公民受到破坏性宣传的影响，逐渐变得容易接受恐怖主义和宗教极端主义思想。这种情况通常是受到外部势力的影响，尤其是通过互联网进行传播。

对于国家安全委员会而言，打击恐怖主义、杜绝在本国发生恐袭和其他暴力事件，依然是首要任务。

例如，今年在阿克托别州、阿特劳州和奇姆肯特市，就有人因宣传恐怖主义、招募他人参与恐怖活动以及非法持有枪支而被法院判处不同期限的有期徒刑。

调查显示，这些被告煽动周围人参与境外武装冲突，支持恐怖主义行为，并试图以宗教名义为暴力行为辩护，同时通过互联网学习极端主义资料。

上述案件的判决现已生效。

仅2025年年初至今，就有59人因类似罪行被拘捕，超过60人被判刑。

Фото: ҰҚК түсірген «Тыныштықтың құны. Батыс» атты деректі фильмнен алынған кадр.

考虑到境外极端分子可能渗透本国，我们加强了在出入境通道和移民流动中的排查工作。今年以来，已有约3,500名涉嫌与恐怖主义有关的外国人被禁止入境，阻止了246名涉恐外国人员入哈。

此外，还查获16名因犯有恐怖主义和宗教极端主义罪行而在其本国被通缉的人员。

识别出约800名支持恐怖主义和极端主义思想的移民，已对他们采取驱逐等相关措施。

Фото: МХҚ матбуот хизмати

我要特别指出，预防极端思想在社会中的传播，需要广泛的跨部门协作。因此，我们与各授权政府机构一道，正在落实一整套反恐思想防控措施。

通过多方努力，我们已识别并封禁了互联网上超过9,000条与恐怖主义和极端主义相关的宣传材料。

目前，以国家反恐中心为核心，已经建立起全国统一的反恐体系，协调国家及地方执行机关开展反恐工作，并持续优化相关法律和技术保障机制。

仅今年以来，就已组织了超过400次反恐演练和培训，并对超过9.5万名关键基础设施工作人员进行了防恐培训。

正如您所知，6月在库斯塔奈州举行了全国性实战演练（Найза-Антитеррор-2025）的收官阶段，全面检验了各政府机构应对“混合型”恐怖威胁的能力。

Фото: МХҚ сайтида жойлаштирилган видеодан кадр. "Найза-Антитеррор-2025" ўқув машғулоти

此外，在全球和国内安全挑战背景下，国家安全委员会还集中力量，致力于维护国家利益、宪法秩序和公共安全。

我们的一项重要任务是打击民族极端主义、分裂主义，以及防止哈萨克斯坦公民被卷入境外武装冲突。

目前采取的各项措施已有效遏制了具有破坏性的极端表现。

同时，我们还与执法机构联合开展专项行动，识别和查处煽动民族仇恨、持极端立场并散布挑衅性言论的人员。

– 您提到当前全球地缘政治局势也对哈萨克斯坦经济构成风险。请问在这一领域主要存在哪些挑战？

– 的确，当前世界经济的震荡具有全球性特点，这些变化也直接影响着哈萨克斯坦的经济发展。

Source: Kazakh National Security Committee

在这种形势下，国家安全委员会的工作以协助国家领导层保障经济稳定和全面推进既定改革为基本原则。

我们开展前瞻性和系统性的威胁评估，向相关授权部门反映经济领域存在的深层问题，并提出预警性建议和系统性对策，旨在防范潜在风险。

我们持续关注的重点包括社会经济发展、财政和预算政策，以及如何消除经济中的“灰色地带”。

我们系统性地揭示原材料和加工行业中的不透明交易模式，并及时识别并制止境外势力对国家决策过程的干预行为。

此外，我们还协助国家重点企业和基础性行业，在重大基础设施项目和国际贸易合作中，推进哈萨克斯坦的经济利益。

例如，根据国家安全委员会的调查材料，近期已制止“Eleas”公司及卫生部多名官员的违法行为。具体而言，他们将来源不明的成品药品伪装为原材料走私入境，并在国内虚假标注为自制药品进行销售。法院认定此案造成的经济损失达260亿坚戈。

我们还查处了国家公路公司（ҚазАвтоЖол）前负责人在执行国家级公路改造工程中，侵吞3亿多坚戈预算资金的案件。

上述案件的责任人已被依法定罪并判处不同期限的监禁。

此类案件还有很多，我们的工作节奏也未曾放缓。

总体来看，2025年前六个月，国家安全委员会在保障经济安全方面所采取的各项措施已带来超过3.8万亿坚戈的整体效果，其中追回财政收入达2540亿坚戈。

– 国家安全委员会在打击跨国犯罪方面，特别是在遏制毒品犯罪和非法武器流通方面开展了哪些工作？

– 总统在执法机关会议上强调，执法必须秉持“法律与秩序”原则。

Фото: ҚР МХҚ матбуот хизмати

基于此，我们的首要任务是尽最大努力保护社会免受跨国犯罪集团和毒品犯罪的负面影响。

如果从具体成果来看，我可以说明，自2025年年初以来，我们已与内务部联合打掉了15个犯罪团伙，拘捕了218名涉案人员，其中73人已被法院批准逮捕。

例如，2025年6月，在乌拉尔市打掉了一个涉嫌向企业主敲诈勒索的犯罪组织，抓获8名嫌疑人，其中2人已被法院批准羁押，目前案件正在进行预审调查。

此外，我们还与警方和检察机关协作，缴获了351件枪支、57枚手榴弹和超过5,500发弹药，其中包括在“2022年1月事件”中被盗的军火。这些行动有效防止了武器流入不法分子手中，从而避免其被用于危害社会和国家安全的目的。

目前正在发生的“毒品扩散”趋势也引起高度关注。这是跨国犯罪组织对哈萨克斯坦国家安全的直接威胁，目的在于摧毁民族健康根基。

针对毒品问题，我们聚焦三个关键领域：国际毒品走私、精神类物质的传播与制造，以及非法种植大麻类作物的原材料来源。

在此方向上，我们采取了多项措施，共捣毁13个制毒实验室，切断29条国际和地区性的毒品走私通道。

举例来说，今年5月，我们与乌兹别克斯坦国家安全局开展联合缉毒行动，成功拦截一批经由乌兹别克斯坦运往哈萨克斯坦的大宗毒品，包括82公斤鸦片和130公斤大麻。共拘捕4名跨国毒品组织成员。

这批毒品在黑市上的估价接近200万美元。

总体而言，2025年上半年，我们共查获3.4吨以上的毒品及约7.5吨的毒品前体化学物质。

正如您所看到的，相关工作量非常大，同时也还存在不少未解决的问题。我们将继续努力，持续改进和完善相关工作机制。

– 在网络安全方面，国家安全委员会采取了哪些措施？

– 现代技术的广泛普及已成为我们日常生活中不可或缺的一部分，毫无疑问，它们带来了诸多便利和积极效应。但与此同时，也存在另一面：当技术工具被网络犯罪分子利用时，便会对国家的数字基础设施造成严重破坏。

Source: Kazakh National Security Committee

根据总统的指示，国家安全委员会正与内务部、数字发展和航空航天工业部以及总检察院密切合作，共同推进打击网络犯罪的机制建设。

国家安全委员会已提出一系列修改建议，涉及哈萨克斯坦《刑法典》《刑事诉讼法典》以及《侦查活动法》，并充分借鉴国际经验，以提升网络安全应对能力。

这一工作已初见成效。例如，我们与检察机关和警方联合行动，在多个城市查处了非法使用手机号码的行为。

我们查获多个城市非法使用手机号的案件，并在12个城市查获用于诈骗的76台“Sim-box”设备。

共立案40余起，内容涵盖非法入侵数据库、篡改机密信息等。

半年内，共阻挡9.65亿次网络攻击和3,500多次DDoS攻击，识别约1,000个钓鱼网站。

此外还识别了68起恐怖信息传播行为，锁定66名Telegram毒品贩卖账号使用者、325张涉毒银行卡，识别49名发布自杀内容人员。

在此基础上，我们特别重视预防性和前瞻性措施。为构建高效的网络应急响应机制，每年定期组织实战演练，包括系统入侵测试、追查模拟黑客、实施抓捕并收集数字证据等环节。

我要强调，国家安全委员会高度重视网络安全领域的威胁，并正采取及时、果断和系统性的应对措施。

– 通常外界很难了解情报和反情报工作的成效，您是否可以稍作介绍，揭示其中一些细节？

– 您说得对，由于外部情报和反间谍工作的特殊性质，其成果往往并不为公众所知。然而，这一领域的工作对保障国家安全具有极其重要的意义。

Фото: ҚР МХҚ

哈萨克斯坦的外部情报工作重点在于获取和分析具有前瞻性的情报信息，这些信息涉及国家在政治、经济、军事和技术等领域的核心利益，并能够对国家战略产生实质影响。

至于反间谍工作，我可以明确表示，所有旨在破坏哈萨克斯坦政治稳定、经济状况和国防潜力的间谍活动都已被及时挫败。我们每天都在持续开展识别与阻止外国个体试图引诱本国公民参与非法活动的工作。

反间谍工作的另一项关键任务是打击非法移民。在这方面，我们与周边国家的情报机构保持着密切合作。

Фото: ҚР МХҚ

情报和反情报人员并不追求外界的认可。他们的使命，是确保国家的和平、稳定以及人民对未来的信心。只要哈萨克斯坦人民能够安居乐业，就意味着我们的任务正在得到有效执行。

– 当前边境防御情况如何？有哪些重点建设内容？

– 保护和守卫哈萨克斯坦共和国国家边界，始终是国家安全工作的优先方向之一。在当前恐怖主义、非法移民和毒品走私等威胁持续存在的背景下，边境事务的管理不断得到完善。

Фото: ҰҚК баспасөз қызметі

如今，边防部门更加机动高效，能够及时应对各种挑战，牢固守护着国家边界。自2025年年初以来，边防人员已查获超过14,600起边境违法行为，制止了475起武器和弹药的走私企图，并阻止了价值超过140亿坚戈的非法外汇流动。

同时，边防口岸也在积极引入先进技术。目前，阿斯塔纳和阿拉木图两大机场以及阔尔代陆路口岸已启用自动化边检系统，人工智能与数据库管控手段进一步加强，未来还将在全国边境全面推广。

在政府支持下，哈方正对10个陆路口岸进行现代化基础设施建设。项目完工后，将实现对口岸运行状态的高效、灵活与安全管理，依托现代技术手段提升整体通关能力。

此外，所有口岸正逐步纳入统一数字系统，实现数据整合与信息共享，有助于更快发现违规行为，加快人员通行效率。其核心目标是在保障安全的前提下，尽可能减少繁琐的行政障碍，特别是为了促进跨境贸易和旅游业的发展。

当然，我们也必须承认，边境在基础设施和工程设备方面仍存在一些问题。总体而言，边境建设是一项复杂而耗资巨大的任务，需按阶段持续推进。

– 国家安全委员会近期新设了反腐败服务局。您能简要介绍一下该机构的主要职责和工作方向吗？

– 正如大家所知，根据哈萨克斯坦总统令，原反腐败机构已完成重组，新的反腐败行动局正式纳入国家安全委员会架构之中。

Фото: Антикор

我要指出，这一决定具有重要的战略意义。将反腐职能并入国家安全委员会，将使我们能够在一个全新的层次上加强对腐败问题的打击力度。

通过整合委员会现有的分析、情报和技术能力与反腐机制，我们将获得更多资源，以识别并制止大规模、系统性的滥权行为。这不仅能对个别问题进行精准打击，还能系统性地处理问题，既解决结果，也查找和根除根源。

目前，我们已经制定了依据总统令开展工作的逐步行动方案，其中也包括相关法律法规的准备工作。

同时，我们正与政府及国家公务员事务署合作，开展原机构职能和权力的有序移交工作。

这个过程确实是复杂且多阶段的。但无论各项组织工作如何推进，新的反腐败行动局已在正常运转，其工作从未中断过。

正如哈萨克斯坦总统所强调的那样，系统性反腐是一项十分必要的工作。巩固法治和秩序应成为打击腐败、维护公民权利和自由的基础。没有这些目标的实现，就不可能建设一个真正公正的国家。

总而言之，任务明确，我们将坚决执行。

– 国家安全委员会如何选拔人员？重点考察哪些方面？哪些专业更受欢迎？身体素质是否重要？

– 人才工作是任何组织的基础，但对于国家安全委员会而言，它不仅仅是重要方向，更是战略优先事项。谁进入国家安全委员会、我们如何培养他们，直接关系到国家的安全。

Фото: ҚР МХҚ

目前，国家安全委员会体系内设有两所专业高等教育机构：国家安全委员会学院和边防学院。不久前，这两所院校刚举行了新一批青年军官的毕业典礼。

我们在培训过程中积极引入新技术、应用性教学方法以及贴近实战的实践经验。

国家安全委员会的人员选拔严格按照既定程序进行。只有符合一系列标准的哈萨克斯坦公民才能被录用，这些标准包括教育背景、身体素质、道德品格稳定性以及分析判断能力。

现代挑战要求我们不断调整人员结构。在数字化时代，网络与信息安全的重要性日益凸显，因此我们特别重视引进IT、通信以及数据分析领域的专业人才。

Фото: ҚР МХҚ

有关应聘所需条件及流程的完整信息，可通过国家安全委员会官方网站查阅。

- 在国家安全机关职业节日之际，您想对同事们说些什么？

– 值此国家安全机关日之际，我谨向所有在职同仁和退役老同志致以诚挚的节日祝贺。

正是因为你们的辛勤付出，社会才能保持稳定与和平，各类威胁被及时防范，国家得以在安全的环境中持续发展。

衷心祝愿大家身体健康、家庭幸福、工作顺利、万事如意！

【编译：达娜】