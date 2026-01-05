中文
    国家统计局：哈萨克斯坦人口突破2047万

    哈萨克国际通讯社讯）据国家统计局数据显示，截至去年年底，哈萨克斯坦总人口达20,478,879人。

    哈萨克斯坦人口突破2047万
    统计显示，自2025年初以来，全国人口增加了195,480人。

    其中，城镇人口规模为1301万3064人，农村人口为746万5815人。

    人口规模排名前三的城市分别为：

    阿拉木图——234万人；

    阿斯塔纳——163万人；

    奇姆肯特——129万人。

    此外，突厥斯坦州依然是全国人口最为稠密的地区，常住人口约为215万人。

    在人口迁移方面，2024年全国迁移人次达到1434.5万，高于上一年的1378.1万人次。

    从性别结构来看，男性人口为9,993,079人，女性人口为10,452,152人。

    值得关注的是，近日，国家统计局发布了根据经济合作与发展组织 “美好生活指数”（Better Life Index）方法论制定的2024年哈萨克斯坦生活质量指数。该指数涵盖经合组织选定的一系列反映国家发展水平的福祉指标，不仅评估物质和经济条件，也兼顾与人类潜力发展相关的关键维度。统计结果显示，哈萨克斯坦在多项指标上取得积极进展。

    统计局数据显示，2024年哈萨克斯坦居民的“社会支持满意度”达到93.3%，高于经合组织成员国91%的平均水平。

    【编译：阿遥】

