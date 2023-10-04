国家元首参观SANA新生代中心

这座现代化的五层建筑内设有60多个小组和体育俱乐部，面向5至17岁儿童和少年开放。

这些小组和俱乐部分为若干部分，包括技术创造、应用手工艺术、社会科学、音乐舞蹈和体育运动。少年宫可同时为700名儿童提供服务。除了装备先进的教室外，这座总面积达7500平方米的少儿中心还拥有游泳池、大礼堂、演播室和摄影棚等设施。

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国家元首参观了乐高拼装、机器人技术、三维建模、陶艺、打击乐、冬不拉小组和游泳池，并与少年宫教师以及儿童和家长代表进行交谈。

-每个县市都应该建有这样的少儿中心。为此，我最近与企业代表举行了会谈。对儿童和青年一代而言，这很有必要。我们会持续关注这一问题的解决。-托卡耶夫总统说。

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SANA新生代中心由Damu Development集团建造，作为其履行社会责任承诺的一部分。企业创始人之一阿布扎勒·萨恒巴耶夫指出，公司计划在未来建造更多的少儿中心和公共医疗设施。

据阿斯塔纳市市长杰恩斯·哈斯穆别克介绍，到2029年，首都将新建15所少年宫，其中5座于近期开工。

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【编译：阿遥】