国家元首指示加强医生保护 政府拟立法引入刑责并加强医院安保

政府副总理叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫、卫生部部长阿赫马拉尔·阿勒纳扎尔沃娃、内务部部长叶尔詹·萨德诺夫以及司法部副部长劳拉·梅尔萨利莫娃出席了会议。

据哈萨克斯坦卫生部通报，自2019年以来，全国已记录170多起针对医生、护理人员和其他医务工作者的袭击事件。这类暴力行为对医务人员的职业安全造成了严重威胁。

卫生部长表示，正着手起草一系列法律修订草案，内容包括：将对医务人员的袭击等同于对执法人员构成人身威胁的行为、为医生配备“智能摄像胸卡”、在医院内部建立综合安保系统，以及在急诊接诊区设立全天候警察值守岗亭等。

总理别克帖诺夫强调，必须确保总统指示得到切实执行。他表示：

- 所有针对医务人员的暴力行为都必须依法严惩。为此，我指示卫生部、内务部与司法部在10天内拟定相关法律修订草案，将对医务人员履职期间施暴行为纳入刑事追责范围。

据内务部长介绍，目前全国已有115家医疗机构被纳入重点安保范围，包括医院、产科中心等接诊区域已设立24小时警务岗。同时，为实现快速应对冲突，还在医院周边部署了巡逻警力。

此外，政府还要求加强针对公众的宣传与预防性解释工作，以从根源上减少对医务人员的不理性行为。

值得一提的是，近期在哈萨克斯坦发生了两起针对医务人员的严重事件。在卡拉干达，一名公民在工作场所殴打一名高级护士，导致其头部受伤、手指骨折、身体多处瘀青、头发被扯落，遭受重创。而在库斯塔奈，一名因“未被优先安排就诊”而愤怒的患者殴打一名泌尿外科医生，导致其身受重伤入院，受害者头部流血、骨头断裂。这两起案件在国内引起了公众的关注。

哈萨克斯坦总统新闻秘书鲁斯兰·杰勒德拜23日通过Telegram发布声明表示，国家元首支持议会代表、医疗行业人士及社会活动家提出的建议，旨在通过修改国家法律，严厉惩处对医务人员实施攻击、暴力及残忍行为的行为。

【编译：达娜】