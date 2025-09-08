托卡耶夫总统强调国家基金使用需更具针对性与效率

托卡耶夫指出：

- 向投资者提供的税收优惠应当经过认真论证并谨慎使用。应当优先支持对国家经济具有重要意义、能够带来实际效益的项目。总体而言，签订投资协议的做法已证明其有效性。我们需要重新审视国家基金作为可持续发展工具的作用。为将国家基金作为补充性投资来源使用，可以为国内前景良好、市场潜力较高的项目安排资金。

总统强调，最重要的是要科学、合理地使用资金：

- 必要时，可以吸引具有国际水平的管理者和投资者，他们能够提供高质量的分析和决策支持。

值得一提的是，这是托卡耶夫总统的第八次国情咨文。按照惯例，总统每年在9月议会新会期开幕时发表国情咨文。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在对全国人民的国情咨文中分享了近期对中国进行正式访问的成果。

国情咨文的直播在Jibek Joly电视台、其YouTube频道及Kazinform网站上进行。Kazinform网站和Telegram频道还将提供文字直播。

【编译：达娜】