托卡耶夫：访华期间与全球顶尖公司达成数百亿美元协议

他表示：

“在我的最近一次访华期间，与多家世界级公司签署了总值数百亿美元的协议。其中一家参与了全球知名的深圳科技城建设的公司，将直接参与实施‘阿拉套城市’项目。下一步，我们需要为阿拉套城市建立坚实的制度基础。”

为此，托卡耶夫指示政府在10天内准备一份赋予该市直接受政府管辖的特殊地位的总统令草案。

他进一步指出：

“随后，应在不超过六个月的时间内通过一部专门法律，涵盖城市管理模式、融资机制及其他重要方面。需要再次强调，特殊法律地位不是特权，而是确保项目不流于形式所需的必要措施和工具。阿拉套城市应成为区域内首座全面数字化的城市，从引入智慧城市技术到支持以加密货币支付商品和服务。这座城市将展现哈萨克斯坦未来的形象，将技术进步与宜居环境完美结合。”

值得一提的是，这是托卡耶夫总统的第八次国情咨文。按照惯例，总统每年在9月议会新会期开幕时发表国情咨文。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在对全国人民的国情咨文中指出，社会现代化是一项关乎国家未来的重要任务，需要全社会团结一致、坚持不懈地努力。

国情咨文的直播在Jibek Joly电视台、其YouTube频道及Kazinform网站上进行。Kazinform网站和Telegram频道还将提供文字直播。

【编译：木合塔尔·木拉提】