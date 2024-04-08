国家妇女事务副主席：对女性的支持必须是系统全面的 家暴行为将入刑

拉札特·苏莱曼指出，家庭暴力就是暴力，不存在所谓的“边界”或者区别。

- 家暴确实是一个全球性的问题，并且在我们的社会中非常严重。在社会舆论当中，这是一个经常被提及和讨论的内容。现在，我们将其提升到了国家的层面，并正在制定一部有关保护女性和儿童权利的法律草案。- 拉札特·苏莱曼说。

据其介绍，正在制订中的法律将对家暴行为所涵盖的各类情况，予以具体的、详细的对应措施。

- 总的来说，通过该法律，我们将建立一个为家暴受害者提供全面帮助的“基础设施”：凡是在家庭生活当中发生的暴力犯罪行为，以及针对儿童所犯下的暴力、虐待等罪行，将受到更加严厉的惩罚。例如，根据新法，殴打家庭成员，并因此类行为对该家庭成员的身体健康造成轻微、中度和严重损害的，将被处以刑事处罚。- 她说。

值得一提的是，拉札特·苏莱曼在2020年担任参议院议员期间，就开始推动这一立法案的制订。

她强调称，仅仅通过立法修法，并不能真正的改善社会中存在的家庭暴力问题，还需要通过建立一个完善的、系统性的社会援助和监督体系来实现对这种现象的逐步改善。

- 要创造条件，让更多的女性掌握知识，实现自我的发展与成长，在这方面，哈萨克斯坦总统直属国家妇女事务和家庭人口政策委员会制定了综合性的方案，并同职能机构开展长期的合作。总的来说，这是一项需要全社会的每一个成员参与其中并作出贡献的事情。- 拉札特·苏莱曼说。

在会上，哈萨克斯坦文化和信息部青年和家庭事务委员会副主席纳伊拉·穆赫塔洛娃则指出，家暴行为的长期存在和不断发生，与陈旧的性别观念无法适应时代发展而产生矛盾有着直接的关联。

因此，该部计划通过系统的措施，对危机中心的工作予以支持，制定针对攻击者的心理矫正项目，并在哈萨克斯坦教育系统中建立性别研究硕士课程。

【编译：木合塔尔·木拉提】