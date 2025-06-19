国家元首视察Stadler Kazakhstan工厂并听取铁路现代化汇报

总统参观了工厂生产的首款客运车厢。新车厢采用现代工程设计，注重提升乘客舒适度和安全性，适配严苛气候条件，使用寿命长达40年。

Фото: Ақорда

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据介绍，工厂生产卧铺车厢、硬卧车厢及为行动不便乘客设计的专用车厢，计划今年交付51节车厢，至2030年交付557节，助力国家运输公司全面更新车厢车队。生产过程引入本地企业，提升本地化水平。

视察期间，总统还与铁路行业工人进行了交流。

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国家元首听取了铁路交通系统现代化进展的汇报。

铁路现代化方面，全国125个火车站正在进行修缮工作。与国际伙伴合作，哈萨克斯坦正推动提升客运服务质量和改善区域交通连接。国内IT公司开发了统一的数字化客运平台，整合了从购票到旅游服务的多项功能。火车将接入卫星互联网，为增强安全性，计划安装4000台摄像头，结合视频记录、移动终端及人工智能技术进行数据分析。

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托卡耶夫表示，铁路现代化和本地化生产对提升国家交通基础设施及服务水平具有重要意义，鼓励继续推动相关领域的创新与发展。

【编译：木合塔尔·木拉提】