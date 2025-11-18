哈萨克斯坦国家石油天然气公司否认将收购“卢克石油”在卡拉恰加纳克项目中的股份

根据公司发布的最新声明：

“部分媒体报道称，国家石油天然气公司可能收购‘卢克石油’在卡拉恰加纳克项目中的股份。此消息不属实。总体来看，公司正与合作伙伴一道，对制裁限制对卡拉恰加纳克项目的影响进行持续且综合的研究分析。”

需要指出的是，这则消息由Nege.kz网站发布。报道中称，哈萨克斯坦已经准备并提交了一项建议，拟以3亿美元收购受到美国制裁的“卢克石油”在卡拉恰加纳克项目中的股份。

报道还提到，“卢克石油”在卡拉恰加纳克项目中拥有13.5%的股份，并在去年由该股份获得了1.8亿美元收益。

此前，能源部副部长桑扎尔·扎尔克硕夫在政府会议后的新闻发布会上曾就受到制裁的“卢克石油”在哈萨克斯坦的项目发表过相关评论。他指出，目前尚未讨论收购“卢克石油”在哈萨克斯坦项目中所持股份的问题。他强调，调整股权或收购股份属于国家石油天然气公司的经营范畴，并非能源部的职责。

【编译：达娜】