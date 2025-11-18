中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    13:02, 18 11月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦国家石油天然气公司否认将收购“卢克石油”在卡拉恰加纳克项目中的股份

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KazMunayGas，KMG）新闻处否认了有关公司拟以3亿美元收购因遭受美国制裁的俄罗斯“卢克石油”（Lukoil）在卡拉恰加纳克项目中所持股份的消息。

    «Лукойл» согласился продать свои зарубежные активы компании Gunvor
    Фото: Anadolu Ajansı

    根据公司发布的最新声明：

    “部分媒体报道称，国家石油天然气公司可能收购‘卢克石油’在卡拉恰加纳克项目中的股份。此消息不属实。总体来看，公司正与合作伙伴一道，对制裁限制对卡拉恰加纳克项目的影响进行持续且综合的研究分析。”

    需要指出的是，这则消息由Nege.kz网站发布。报道中称，哈萨克斯坦已经准备并提交了一项建议，拟以3亿美元收购受到美国制裁的“卢克石油”在卡拉恰加纳克项目中的股份。

    报道还提到，“卢克石油”在卡拉恰加纳克项目中拥有13.5%的股份，并在去年由该股份获得了1.8亿美元收益。

    此前，能源部副部长桑扎尔·扎尔克硕夫在政府会议后的新闻发布会上曾就受到制裁的“卢克石油”在哈萨克斯坦的项目发表过相关评论。他指出，目前尚未讨论收购“卢克石油”在哈萨克斯坦项目中所持股份的问题。他强调，调整股权或收购股份属于国家石油天然气公司的经营范畴，并非能源部的职责。

    【编译：达娜】

     

    标签:
    石油 经济 俄罗斯
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
    正在阅读