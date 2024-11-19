国家元首同塞尔维亚总统举行大范围会谈

国家元首对武契奇在小范围会谈中进行富有成效的会谈，以及对哈方的热情接待表示感谢。而塞尔维亚总统欢迎托卡耶夫总统的到访，并指出了此访对于进一步加强两国关系的重要战略价值。同时，他他还谈及了发展互利关系作为加强地区和国际和平与稳定基础的重要性。

会谈中，两国元首着重关注了加深双边经贸和投资合作问题。

双方高度评价了两国贸易增长，并共同指出了当前世界地缘政治经济形势应加强合作。

双方重申未来有意增加双边贸易量，并扩大交付的货物种类。两国总统表示，双方有必要的资源和机会来推动工业、农业、交通物流、国防工业综合体、数字化、电信和航空航天等领域的联合大型项目。

此外，双方还就交通基础设施多样化和推动互联互通发展，特别是开通阿斯塔纳和贝尔格莱德之间的直飞航班问题进行了讨论。

两国元首还就教育、科学、卫生、旅游、人工智能引进等领域建立合作问题进行了讨论。

最后，托卡耶夫和武契奇表示相信访问期间签署的双边文件将为进一步深化两国合作做出贡献。

【编译：小穆】