北约国家同意将国防开支增至国内生产总值的5%

北约32个成员国的代表在海牙峰会前签署了一项新承诺，同意到2035年将国防开支提高到国内生产总值的5%。该文件计划于6月25日正式通过。

盟国计划将国内生产总值的3.5%直接用于国防，另1.5%用于与国防相关的投资，包括网络安全和军事支出。

美国总统唐纳德·特朗普长期以来一直表示，北约国家应将其国内生产总值的5%用于国防。然而，上周他表示不应要求美国实现这一目标。目前，美国在国防领域的支出占其国内生产总值的3.2%至3.4%。

据报道，考虑到西班牙的特殊情况，北约将允许例外。上个月，西班牙首相佩德罗·桑切斯致信北约秘书长马克·吕特，表示马德里无法将国内生产总值的5%用于国防。

在北约峰会前夕，海牙爆发了抗议活动，约5000名示威者参与，包括左翼活动人士、和平主义者以及伊朗侨民代表。他们抗议加沙战争，并谴责以色列和美国针对伊朗的行动。示威者高喊“不要战争！”的口号。

“我们反对战争。人们想要和平生活。看看环境状况，一切都完了。我们为什么要为战争花钱？”74岁的伊朗裔荷兰居民侯赛因·哈马达尼表示。

目前，大多数北约国家的国防开支已超过国内生产总值的2%。

海牙北约峰会将在加强的安全措施下举行。为确保秩序，数千名士兵、警察以及网络安全专家已被动员，行动代号为“橙色盾牌”。

【编译：木合塔尔·木拉提】