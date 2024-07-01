18:27, 01 七月份 2024 | GMT +6
国家元首向吉尔吉斯总统致慰问信
（哈萨克国际通讯社讯）国家元首向吉尔吉斯总统致慰问信。
据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫就南部奥什州诺卡特地区泥石流灾害导致的人员伤亡，向吉尔吉斯共和国总统萨德尔·扎帕罗夫致慰问信。
托卡耶夫总统在慰问信中写道：
- 我谨代表哈萨克斯坦人民以及我个人的名义，向所有遇难者的家庭和亲人致以慰问。同时，我们真诚的祝愿所有伤者早日康复。基于睦邻友好关系，以及两国长久以来的相互扶助的精神，哈方已向受灾地区派遣了人道主义援助。只要有需要，我们将为兄弟的吉尔吉斯同胞伸出援手。
根据此前报道，6月28日，吉尔吉斯斯坦南部奥什州诺卡特地区因强降雨引发泥石流，造成人员伤亡。遇难者中包括4名哈萨克斯坦籍未成年人员。
哈萨克斯坦紧急情况部救援人员日前搭乘国防部专机，抵达吉尔吉斯斯坦奥什市，开展撤离本国公民和运送遇难者遗体的工作任务。此次飞行任务中，包括紧急情况部直属救援队的成员、灾害医疗中心的救护人员及心理专家。此外，机上还装载了2.7吨食品，作为人道主义援助提供给泥石流灾区居民。
【编译：木合塔尔·木拉提】