国家元首向吉尔吉斯总统致慰问信

- 我谨代表哈萨克斯坦人民以及我个人的名义，向所有遇难者的家庭和亲人致以慰问。同时，我们真诚的祝愿所有伤者早日康复。基于睦邻友好关系，以及两国长久以来的相互扶助的精神，哈方已向受灾地区派遣了人道主义援助。只要有需要，我们将为兄弟的吉尔吉斯同胞伸出援手。