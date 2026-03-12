国家元首：我国领土完整和国家结构不可侵犯

库鲁尔泰的职能范围将扩大

国家元首表示，根据当前提出的国家结构模式，政府所有部门在决策时将享有同等的独立性。

- 作为一个国家，我们已经进入了一个新时代。国家机构的运作依据宪法和相关法律，而不是受制于个别领导人的意愿。这才是政治现代化的本质。-总统说。

托卡耶夫总统表示相信，国家权力的自然演进已成定局，不可阻挡。这项重要的事业无法停止，甚至无法逆转过去。因为人民绝不会允许这种情况发生。

总统指出，国家最高代表机构库鲁尔泰的职权范围将扩大。一院制议会将有利于高效的立法活动。

国家元首强调，在世界秩序发生剧烈变化和国内改革的时代，及时应对现代挑战已成为具有竞争力的国家的主要特征。因此，这项决定意义重大。

托卡耶夫表示，赋予人民委员会立法权将加强其机构作用。

- 事实上，我们正在组建一个人民政府。其核心是社会正义、创造性爱国主义、法治和秩序、保护公民合法权利和自由、优先发展教育、科学和技术以及捍卫国家独立、主权和领土完整等永恒而不可磨灭的价值观。-他说。

我国领土完整和国家结构不可侵犯

托卡耶夫总统表示，有些人为了提升自身在公众眼中的威望，罔顾国家利益，走极端。

国家元首指出，通过在宪法中确立特殊的法律制度，哈萨克斯坦将为投资者创造有利条件。哈萨克斯坦将向世界展现作为一个稳定、开放、畅通无阻且拥有清晰内部市场环境的国家形象。

他同时还强调，新宪法明确规定，保护独立、主权和领土完整是其主要原则，这些条款不容修改或更改。

- 作为宪法体系的重要组成部分，我国的领土完整和国家结构不可侵犯。-总统说。

新宪法明确了国家货币的法律地位

托卡耶夫总统指出，这是一项非常重要的规范。官方货币与国徽、国旗和国歌并列绝非偶然。

总统表示，这旨在从法律角度保护主权，包括财政独立。

- 我想强调以下几点：哈萨克斯坦人民是权力的源泉和主权的拥有者。这一规定已作为一项新准则明确写入宪法草案。这意味着新宪法将巩固我们国家的基础。-国家元首说。

托卡耶夫指出，在当前地缘政治形势变化、局势动荡、国家安全面临潜在威胁的时期，这一点尤为重要。

- 不仅宪法的文本发生了改变，其本质和意义也发生了改变。它清晰地反映了我们数百年来的建国传统、我们的目标和愿望，以及我们不可动摇的价值观。-他说。

新宪法将为科技进步铺平道路

国家元首在讲话中表示，新宪法将为科技进步、人工智能发展和大规模数字化铺平了道路。它将有助于我们的祖国成为一个公正繁荣的国家。

- 我们是一个和平的国家。哈萨克斯坦的蓝色护照享誉全球，备受国际社会尊重。我们的公民在世界各地都受到热情款待和特别礼遇。-他说。

托卡耶夫总统表示，时间会流逝，哈萨克斯坦将在新宪法的推动下继续发展。不久的将来，它将成为世界上最先进的国家之一。

- 我们也希望下一代生活在一个公正繁荣的哈萨克斯坦。我们将为此竭尽全力。我相信我们人民的创造力，也相信年轻人的雄心壮志。-总统说。

【编译：小穆】