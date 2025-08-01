国家元首表彰交通行业工作者 激励行业高质量发展

交通战略地位凸显，行业发展势头强劲

托卡耶夫总统指出，交通行业是国家战略的核心，体现着一个国家的整体发展水平。

“没有交通，经济无法向前迈进。因此，我们将交通行业视为优先发展的重点领域。交通工具是经济的驱动力，是繁荣的保障。哈萨克斯坦在这一领域的潜力巨大，甚至堪称独一无二。作为欧亚主要过境枢纽之一，我们正积极推进跨里海国际运输走廊建设。这是连接中国、中亚和欧洲的直通货运通道。去年，我们在西安与中国合作，在‘一带一路’倡议框架下建成物流中心，这一举措显著提升了国际货运量。”托卡耶夫总统说。

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他强调，哈萨克斯坦正在逐步优化过境走廊基础设施，建设物流中心和仓库，铁路建设也在提速。今年，“多斯特克-莫因特”铁路第二线将竣工，货运量预计增长五倍，且主要由本地工人完成。年底，阿拉木图绕行铁路也将投入使用，减轻交通压力并缩短货运时间。未来，哈萨克斯坦计划大幅延长铁路网络，11,000公里既有线路将持续维护，新建及升级5,000公里铁路。

托卡耶夫特别提到，“莫因特-克孜勒扎尔”“达尔巴扎-马克塔拉尔”和“阿亚戈兹-巴克特”铁路项目正在加速推进。

机械制造与航空发展并重

机械制造是另一重点方向。托卡耶夫表示，通过引入世界领先企业，哈将大力发展本地生产。他曾于年初视察阿斯塔纳电车制造厂，该厂生产货运和客运电车及零部件，全部由本地专家操作。政府将继续支持此类项目。

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在航空领域，托卡耶夫强调其为交通政策优先事项。全国范围内正全面升级航空基础设施，去年阿拉木图、奇姆肯特和克孜勒奥尔达新终端投入使用，机场吞吐能力显著提升。阿拉木图机场年客流量从250万增至1400万。

“根据我的指示，斋桑、卡顿卡拉盖和肯迪尔利三地新机场正在建设，阿尔卡勒克机场也开始复建。这些项目不仅增加客流，还将带动物流、旅游和贸易等相关产业。当前，哈萨克斯坦已与30多个国家开通直飞航线，这一数字仍需扩展。”总统说。

托卡耶夫总统提出，未来重点是发展货运航空，将哈萨克斯坦打造为区域领先航空枢纽。政府计划设立国家货运航空公司，这一战略不仅是交通议题，更是关乎国家经济崛起与国际地位的重大方向。

公路建设提速，民生福祉提升

国家元首还关注公路质量改善。去年，7,000公里公路通车，塔勒德库尔干-乌斯卡曼、卡拉干达-阿拉木图和阿克托别-阿特劳-阿斯特拉罕等干线完成升级，地方道路也在整修。这是哈历史上的首次大规模公路建设。此外，布克图尔马水库大桥（全国最长桥梁）已启用，连接两省七县并贯通中俄，沙克帕克巴巴隘口隧道也正式通车。

“路是生命线，有路就有繁荣”，托卡耶夫说，“这些项目直接惠及民众，优质道路将提升人民生活质量。”

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致敬劳动者，激励未来发展

托卡耶夫高度评价交通行业76万余名从业者的辛勤付出。

“你们是国家的脊梁，凭着诚实劳动美化祖国。我衷心感谢所有交通行业工作者。我们正在共同建设一个遵纪守法、公正的哈萨克斯坦，这是国家未来的关键任务。交通行业专家始终出色履行职责，积极参与国家大事。我相信，你们将继续为国服务。民谚云：‘勤劳之国永不缺福’，勤奋与专业是文明社会的品质。劳动者当获最高荣誉。”他说。

仪式上，“哈萨克斯坦功勋英雄”称号首次授予交通行业代表、“哈萨克斯坦国家铁路”公司资深人士卡尔泰·萨姆别托夫。他66年如一日投身铁路与交通基础设施建设，贡献卓著。

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根据总统令，他被授予“金星”特殊荣誉标志及“祖国”勋章，以表彰其在行业发展中的卓越贡献。

总统还表彰了一批为国家交通行业发展、道路交通基础设施建设和现代化作出重大贡献的公民，授予他们国家荣誉。

其中，“哈萨克斯坦交通行业功勋工作者”荣誉称号被授予劳动功勋鲍里斯·伊西纳马诺夫、弗拉基米尔·阿维尔金、卡纳特·沙伊明和安德烈·戈尔瓦特。

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【编译：木合塔尔·木拉提】