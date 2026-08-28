国家元首要求库鲁尔泰推进人工智能、“黄金签证”和移民政策相关立法

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫（Қасым-Жомарт Тоқаев）28日在第一届库鲁尔泰首次会议上提出新一届立法机构面临的主要任务，要求推进人工智能、数字资产、“黄金签证”和移民政策等领域的立法工作。

托卡耶夫表示，在第一届库鲁尔泰首次会议期间，议员需要审议有关人工智能在教育领域应用、数字资产产业发展以及实施“Digital Qazaqstan”国家战略的相关法案。

此外，总统要求推进引入“黄金签证”制度、完善移民政策，并制定《图书馆和出版事业法》草案。

托卡耶夫还表示，需要为设立“沙姆舍·哈勒达亚科夫”（Шәмші Қалдаяқов）奖章以及“哈萨克斯坦功勋画家”荣誉称号建立相应的法律基础。

在推进库鲁尔泰工作数字化方面，总统要求尽快调整“E-Parliament”信息系统，使其适应新一届立法机构的工作需要。该平台应有助于通过立法提前发现并解决社会中的突出问题。

托卡耶夫指出，库鲁尔泰需要对各领域现行法律进行全面、细致的梳理，确保其符合宪法要求。相关法案应做到通俗易懂、公平合理，并符合时代发展需要。

总统同时建议在立法过程中广泛运用人工智能技术。

此外，此前一届议会未能完成审议的法案也将由库鲁尔泰继续推进。其中，应优先审议有关支持有特殊需要儿童的法案。

托卡耶夫要求为有特殊需要的儿童创造良好的教育条件，提高医疗和社会服务质量，并在各地区建设相关专业服务中心。

总统表示，库鲁尔泰应成为能够及时回应社会热点和突出问题的全国性对话平台。