国家元首祝贺哈油气产业125周年：油气行业是国家经济的支柱

在大会上发表致辞时，国家元首指出，这一纪念日是一个重要的里程碑，并向全体石油产业从业者表示祝贺。

- 众所周知，哈萨克最初的石油产业是在世纪之交于阿特劳开发的。自那以后，这个行业就成为了哈萨克斯坦经济最有影响力的部分。我们的人民，将石油称之为“黑金”。世界的繁荣之路，与能源资源有着紧密的关系，同时也是科学和技术的驱动力。在这个进程当中，哈萨克大地上的黑金产出也为其提供了巨大的贡献。-国家元首说。

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哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫指出，哈萨克斯坦的石油产业有其自身独特的历史和传统，许多重要的人物为这个行业的形成与发展立下了汗马功劳。

- 我们的地质学家发现了许多矿床。萨菲·乌特巴耶夫、佐尔达斯卡利·多斯穆坎贝托夫、博莱克巴伊·萨金加利耶夫所带领的团队，让沉睡的矿床为国家和人民带来了利益。他们经历将永远成为年轻一代的榜样，激励下一代延续这份充满责任感的工作，一代一代的将石油产业的劳动传统持续下去。- 托卡耶夫总统说。

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国家元首在强调石油和天然气是国家的战略资源和国家经济支柱的同时，对全体石油产业工人的工作予以了高度肯定。

- 目前约有25万人在这一领域工作。我们的石油天然气工业，正随着时代的发展而发展：引入创新技术、制定新的环境保护标准。除了石油生产外，哈萨克斯坦还开始了石油加工，目前本国市场大多数主要燃料和石油产品都是在我国本土进行生产的。国家石油天然气公司（KazMunayGas）为这项工作做出了巨大贡献。哈萨克斯坦已成为在世界石油市场上发挥主要作用的国家之一。我们拥有世界知名的品牌，国家能源安全得到加强。- 托卡耶夫总统说。

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国家元首表示，雪佛龙、埃克森美孚、中石油、埃尼、壳牌、卢克石油、道达尔、西诺普斯等全球领先的油气公司对我国油气行业的发展有着特殊的影响力。

- 田吉兹、卡沙甘、卡拉恰甘纳克等油田的开发，里海管道系统的投用，都是我们的国家与投资者之间开展互利合作的光辉典范。通过在这一领域实行开放和深思熟虑的政策，哈萨克斯坦正在迅速融入全球经济并吸引大规模投资。- 托卡耶夫总统说。

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国家元首在讲话中强调指出，当前能源领域正在发生着根本性变化、物流和环境问题日益重要。

- 科技进步对世界油气工业发展发挥着特殊作用。为了保障石油产量的稳定增长，必须积极引进地质勘探和油田开发先进技术。在国际大环境空前不稳定的情况下，确保出口目的地的进一步多元化，是一项主要任务。发展炼油业也同样具有重要意义，必须按照现代环保标准确保石油产品的稳定生产。油气化学也有广阔的前景。- 国家元首说。

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托卡耶夫总统谈到了近期在阿特劳启动的聚丙烯工厂项目，并指出该领域的其他项目应及时实施。

- 我们需要提高生产高加工水平产品的能力。石油和天然气应成为国家发展中等规模企业的支持机制之一。这是一个广阔的领域，目前正在采取综合措施来实现这一目标。大型企业应逐步提高本土份额，优先采购本国企业的产品。主要任务是强化社会责任，为具有社会意义的基础设施发展作出重大贡献。同事，还应重视合格的专业技术人员的培训工作。- 总统说。

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会议最后，总统向一批在石油和天然气领域功劳卓著、为国家发展做出巨大贡献的公民颁发了国家奖。

曼格斯套油气公司研究员阿尔马古莉·科什卡洛娃、油气行业功勋人士玛伊利拜·乌特巴耶夫、里海管道联盟“阿特劳”抽油站首席工程师亚历山大·埃雷明等在会上作了发言。

【编译：木合塔尔·木拉提】