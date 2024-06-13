国家元首：旅游业作为重要经济部门尚未发挥应有作用

政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫、总统办公厅主任阿依别克·达德巴耶夫、总检察长别热克·阿斯洛夫、国家安全委员会主席叶尔麦克·萨赫姆巴耶夫、内阁成员、阿斯塔纳市、阿拉木图市、奇姆肯特市市长、各州州长、大型国有企业和阿塔梅肯企业家协会负责人、商界代表出席会议。

国家元首指出，旅游业是世界经济蓬勃发展的催化剂。此外，旅游业也是对投资者最具吸引力的行业之一。

-旅游业在全球GDP中的占比已经超过9%，这意味着旅游业正逐步恢复到疫情前的水平。旅游业直接或间接提供了全球约10%的就业岗位。每四份新增工作中就有一份来自旅游业。此外，旅游业还贡献了全球30%的出口额、7%的投资和5%的税收收入。哈萨克斯坦拥有丰富多元的旅游资源，具备发展生态旅游、商务旅游等各类旅游业态的良好条件。-托卡耶夫总统强调。

托卡耶夫总统指出，尽管我国地理位置优越、自然环境多样、历史和文化遗产丰富独特，但旅游部门的现有潜力没有得到充分利用。

-旅游业作为重要经济支柱产业，其效益未能充分发挥，政府和地方政府的相关举措存在较大改进空间。数据显示，过去四年间，旅游业在哈萨克斯坦国民经济中的占比从 3.7% 下降至 3.2%。这一比例不仅远低于全球平均水平（近三倍），也落后于周边气候文化相近的国家。因此，哈萨克斯坦旅游业要实现质的飞跃，亟需政府部门采取系统性措施，予以大力扶持。-托卡耶夫总统强调。

托卡耶夫总统特别提到了需要加以关注的几个优先领域。他认为，首先必须提高旅游产业投资吸引力。

-世界经济论坛发布的旅游业营商环境排名中，哈萨克斯坦在 119 个国家中仅位列第 70 位，这不是一个值得骄傲的成绩。也就是说，我国在旅游业发展方面缺乏良好的营商环境。尽管游客人数有所增加，但热门旅游景区住宿设施数量却并未随之增长，甚至出现减少。以杰特苏州阿拉湖度假区和阿拉木图山区度假区为例，酒店、旅馆和疗养院的数量分别减少了 24 家和 16 家。这导致国家财政税收减少，相关地区也失去了部分就业岗位。-托卡耶夫总统指出。

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国家元首表示，很多企业抱怨国家公园和林地的地块分配困难重重。他认为，这限制了长期投资、借贷和发展旅游基础设施的机会。

-例如，哈萨克斯坦政府公布的 17 个重大投资项目中，仅有两个涉旅项目，且均需大量财政投入。这或许反映出政府在吸引自有资金投资旅游业项目方面成效不彰。这类投资者主要寻求基础设施方面的支持，因此哈萨克斯坦需要打造透明稳定的投资环境，吸引旅游业投资。中央政府及地方政府应携手合作，首先将度假区总体规划进行数字化，并向公众开放获取渠道。潜在投资者应能轻松获取空地信息等最新资讯，以便开展项目评估和决策。-他说。

国家元首认为，有必要特别关注吸引来自世界各地的"数字游民"落户哈萨克斯坦。总统指示政府，于今年 10 月启动 "数字游民 "签证和 "数字游牧 "居住权特别计划。

国家元首指出，国内旅游业的一个严重问题是交通基础设施薄弱。

-哈萨克斯坦现有的铁路运输状况亟待改善。大量车厢老旧失修，部分车厢甚至没有空调设施。对此，政府应在未来五年内全面更新铁路车厢，并加快推进工作进度，确保按时完成。众所周知，夏季是哈萨克斯坦旅游旺季，客流量激增。因此，政府应增加热门线路的舒适车厢数量，满足旅客需求。国内公路状况也亟待改善。目前，许多前往偏远旅游景点的道路状况不佳，甚至缺乏基本的公路设施。现有的交通基础设施严重制约了哈萨克斯坦旅游业的发展潜力。此外，道路养护成本也在逐年增加。政府应采取切实措施，确保相关公路建设项目在今年内全部完成，为民众提供便捷安全的出行条件。-托卡耶夫总统强调。

托卡耶夫总统指出，度假胜地的物流连接不畅不仅影响国内旅游业，也影响国外游客的流入。

-哈萨克斯坦境外游客主要来自周边独联体国家，来自遥远国度的游客占比偏低。国际调研显示，超过70%的游客选择旅行目的地时，会优先考虑飞行时间在4小时以内的航线。这表明，哈萨克斯坦具备吸引中国、印度、东亚和中东国家游客的巨大潜力。然而，我们需要针对不同国家游客的文化背景、兴趣和需求，制定差异化的旅游产品和服务策略，避免“一刀切”的做法。为此，哈萨克斯坦需要培养更多高素质旅游人才，并提升旅游服务质量。-托卡耶夫总统说。

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托卡耶夫表示，2024年是中国的“哈萨克斯坦旅游年，并指出了利用我国旅游和文化潜力吸引更多中国游客的重要性，并特别关注边境地区旅游业的开发。总统指示政府与边境地区地方政府一起在边境附近准备接待游客的定居点，紧急完成巴克图等边境检查站的现代化改造，并对来哈游客持续提供安全保障。

-国内很多旅游景区基础设施薄弱，电力供应不足导致游客经常遭遇断电现象，不仅给游客安全带来隐患，也增加火灾风险，并造成家用电器损坏。此外，电力供应不稳定也给景区经营者造成重大损失，导致设备故障和食品腐败等问题。对此，政府及地方政府应联合开展旅游景区基础设施专项整治行动，对现有基础设施进行全面检修评估，并结合未来发展规划，确保在旅游旺季能够满足稳定供电需求。-托卡耶夫总统表示。

托卡耶夫总统批评了政府在全国各地区同时开发20个旅游景区的计划，认为这种做法效率低下，会导致国家有限资源的分散。他强调，在尽可能短的时间内开发最有前途的景点更为合适，这些景点应成为哈萨克斯坦旅游业在全球范围内的标志。

-国内旅游业发展应重点关注三大潜力区域：阿拉木图山地度假区、曼格斯套海滨旅游区以及布拉拜度假区。阿拉木图是哈萨克斯坦旅游业的领头羊，吸引了全国四分之一的游客，其中一半为境外游客。然而，阿拉木图市游客接待能力已接近饱和。每逢节假日，琼布拉科游客接待量都会超出其承载能力两倍以上。因此，大力发展山地旅游度假区势在必行，哈萨克斯坦计划在阿拉木图州的图尔艮峡谷兴建一座全季节滑雪胜地，以缓解现有设施的压力。-托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统指示政府与曼格斯套州政府积极吸引全球品牌和特许经营的酒店和餐饮企业，以提高旅游基础设施的质量。他指出，充分借鉴迪拜和巴库的经验，考虑到沿海岸线度假胜地的发展，修订阿克套的总体规划；增加从阿拉木图、阿克托别、奇姆肯特和阿特劳飞往阿克套的航班数量。完成 "温暖海滩 "地区项目的实施。

国家元首认为，推广宣传哈萨克斯坦旅游业，需要积极利用现代工具来。

-我们应积极利用全球信息空间，提升哈萨克斯坦国际知名度。同时，应充分利用大型国际赛事推动旅游业发展。今年，哈萨克斯坦将举办第五届世界游牧民族运动会，这将是一次向世界展示哈萨克斯坦独特传统文化和体育成就的绝佳机会。然而，目前国际媒体对这一盛事的报道还远远不够。哈萨克斯坦必须抓住这一机遇，通过各种渠道向世界推广国家形象，吸引更多海外游客。为此，哈萨克斯坦应加强与国际知名媒体的合作。-国家元首表示。

在结束讲话时，托卡耶夫总统单独谈到了生态问题。他认为，以发展旅游业为借口破坏自然是不可接受的。

-社会生态文明正在形成，但仍面临诸多严峻挑战。林区、河岸和湖泊等自然环境依然遭受着不同程度的污染。为了维护生态环境，哈萨克斯坦政府持续开展各类环保活动，例如正在进行的“清洁的哈萨克斯坦”行动。然而，生态保护工作的成效最终取决于民众的环保意识和行为。为此，文化、生态、教育主管部门应采取切实措施，提高民众的环保素养。除了开展宣传教育工作之外，还需完善相关基础设施，为民众营造良好的户外休闲环境。-托卡耶夫总统指出。

旅游和体育部长叶尔梅克·玛尔哲赫帕耶夫、交通部部长马拉特·卡拉巴耶夫、阿拉木图市市长叶尔波拉特·多萨耶夫、东哈州州长叶尔梅克∙阔谢尔巴耶夫、雅高连锁酒店独联体首席执行官亚历克西斯·德拉罗夫、东方金融集团股东鲁斯兰·沙耶金、PANA集团创始人努尔詹·尼亚孜阿利耶夫、SkyWayTravel旅游公司董事埃塞姆·阔兹巴噶洛娃也在会上发表了讲话。

【编译：阿遥】