吉尔吉斯国家债务已超过60亿美元

根据吉尔吉斯财政部发布的消息，该国外债总额为45.4511亿美元，内部债务为15.7088亿美元。

据24kg通讯社报道，2023年11~12月期间，该国国家债务增长了1.6455亿美元。其中外债增长1.0762亿美元，内部债务增长5692万美元。

2023年统计显示，该国国家债务占国内生产总值的45.53%。

外债组成结构中超过半数（53.6%），即约24.9582亿美元，是吉尔吉斯从世界银行的贷款。其余的28.781亿美元则属于双边软贷款。

在双边软贷款当中，36.7%属于中国进出口银行。根据2023年的统计，吉尔吉斯总计向中国欠下了17.0817亿美元的债务。

哈萨克斯坦的国家债务有多少？

哈萨克斯坦国家债务总额在2023年1~11月期间增长了15.2%，达29.1672万亿坚戈。

报告期内，哈萨克斯坦内部债务增长了23.4%，外债则下降了3.0%。最新的统计结果显示，哈萨克斯坦国家债务的739%，即21.5576万亿坚戈属于内部债务，剩余7.6096万亿坚戈属于外债。

根据政府的预计，2023年哈萨克斯坦国家债务在GDP中的比重为26%，而2022年为24%。

哈萨克斯坦国债与其他重要指标的对比

哈萨克斯坦的国家债务：

比哈萨克斯坦证券交易所资本指数（Kazakhstan Stock Exchange/KASE）高出20.6%。而KASE指数中包括了哈国9大企业的股票（ЦКБ, Kaspi, Халық Банкі, ҚазМұнайГаз, ҚазТрансОйл, ҚазАтомӨнеркәсіп, KEGOC, Қазақтелеком 以及 Kcell）。自2月份以来，KASE指数的市值增长了28.5%。

比哈萨克斯坦出口额高出12.0%。2023年1~9月，哈国货物出口额为26.0404万亿坚戈，叫2022年同比减少10.2%。

统计数据显示，哈国国家债务是其石油出口的2倍，是铜出口的26倍，是铜精矿出口的28倍，是铀出口的34倍，是铁合金出口的37倍，是小麦出口的43倍，是天然气出口的48倍，是铁矿石出口的112倍，是煤炭出口的120倍，是白银出口的137倍。

国债总额比哈国二级银行的总贷款组合高出7.5%。年初以来，贷款总额增长12.9%。

【编译：木合塔尔·木拉提】