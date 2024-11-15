13:10, 15 11月 2024 | GMT +5
国家元首任免一批驻外使节
（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫对多位驻外使节进行了任免。
根据国家元首的命令：
- 提穆尔·弗拉基米尔吾勒·普尔穆别托夫被任命为哈萨克斯坦共和国驻罗马教廷特命全权大使，兼任哈萨克斯坦共和国驻耶路撒冷、罗德岛和马耳他主权军事医院骑士团特命全权大使，同时卸任哈萨克斯坦共和国驻墨西哥合众国特命全权大使职务；
- 阿勒穆拉特·阿斯勒穆拉特吾勒·图尔甘别科夫被任命为哈萨克斯坦共和国驻墨西哥合众国特命全权大使；
- 詹娜·尼亚兹别克克兹·萨格诺娃被任命为哈萨克斯坦共和国驻斯洛伐克共和国特命全权大使；
- 阿努尔别克·塞利克吾勒·阿赫梅托夫被任命为哈萨克斯坦共和国驻阿尔及利亚民主人民共和国特命全权大使。
与此同时，根据国家元首的命令：
- 哈萨克斯坦共和国驻瑞士联邦特命全权大使凯拉特·阿萨尼亚兹吾勒·萨尔扎诺夫不再兼任哈萨克斯坦共和国驻耶路撒冷、罗德岛和马耳他主权军事医院骑士团特命全权大使职务；
- 托列詹·图尔森吾勒·巴尔勒巴耶夫卸任哈萨克斯坦共和国驻斯洛伐克共和国特命全权大使职务；
- 哈萨克斯坦共和国驻埃及阿拉伯共和国特命全权大使凯拉特·科德尔别克吾勒·拉玛·沙里夫不再兼任哈萨克斯坦共和国驻阿尔及利亚民主人民共和国特命全权大使职务。
【编译：木合塔尔·木拉提】