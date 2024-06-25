哈萨克斯坦拟设立国家信用评级机构 推动金融市场规范发展

据金融市场监管和发展署新闻处消息，在法案起草过程中，工作组参考了国际证券事务监察委员会组织（IOSCO）对信用评级机构活动的建议。

法案规定了国家评级机构运营的基本原则、公司治理、组织评级业务、利益冲突管理以及信息披露等要求，均符合IOSCO信用评级机构职业行为准则。

-哈萨克斯坦需要自己的信用评级机构，为国内外市场提供优质、客观和可共享的评级服务。建立这样一家评级机构将允许通过债券市场扩大对实体经济的融资，降低金融稳定风险，并建立一个独立的信用风险评估能力中心。-金融市场监管和发展署署长玛蒂娜·阿布勒哈斯莫娃表示。

根据法案，哈萨克斯坦金融机构、金融市场基础设施组织和发展机构将成为国家信用评级机构的参与单位。此外，阿布勒哈斯莫娃透露，目前正在与国外信用评级机构接洽，讨论与哈萨克斯坦国家信用评级机构建立战略合作伙伴关系的可能性。

【编译：阿遥】