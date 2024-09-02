托卡耶夫总统：国家预算资金必须用在刀刃上

托卡耶夫总统强调，目前国内信贷对实体经济的支持力度不足，中小企业融资问题尚未得到根本解决，这对国家的商业活力、经济稳定和可持续增长构成了严重挑战。对此，他呼吁政府和国家银行联手，探索最佳解决方案，推动银行加大对实体经济的投入。

-我们迫切需要一部新的银行法，以适应当前刺激经济活动和促进金融科技快速发展的需求。现行银行法已经实施近30年，制定于一个完全不同的时代背景下，-总统指出。

托卡耶夫还强调，量力而行是保障国家财政稳定的唯一途径，必须避免在非优先和非战略性项目上的过度支出。

-预算分配必须加以规范。将中小企业的税收收入留给地方政府支配的政策是积极且及时的，这为企业发展注入了新动力，同时提升了地方政府的自主性。然而，一些地方领导人没有合理利用这部分额外收入，反而将其用于与国家发展无关的次要事务和项目，-托卡耶夫总统指出。

托卡耶夫总统特别强调了国家基金的重要性。他表示，国家基金的资金应优先服务于国家利益和战略目标，而不是用于国外金融机构的投资。国家基金是确保长期宏观经济稳定的关键工具，因此需要对其进行更加有效的管理。

【编译：阿遥】