国家元首接见最高审计院院长 部署新一年审计工作

消息称，托卡耶夫总统听取了最高审计院今年前九个月的工作汇报以及2026年工作计划。

斯马伊洛夫表示，今年最高审计院共开展18次重大审计，涉及总金额达32万亿坚戈。与2024年同期相比，增加了22.8万亿坚戈。

据他介绍，最高审计院已为国家追回资金1120亿坚戈。为整改已发现的问题，机构向政府及审计对象提出了96项建议，并下达近800份强制执行指令。根据审计结果，42份材料已移交执法机关处理。

斯马伊洛夫还介绍说，在数字化转型框架下，最高审计院已引入覆盖审计工作全流程的自动化信息系统。机构计划明年开展近40项审计检查，重点包括支持国内制药企业、吸引投资、公路建设、国家信息政策等领域，同时对哈萨克电信（Kazakhtelecom）股份公司、哈萨克邮政（Kazpost）股份公司以及内务部刑事执行委员会等机构进行审查。

会见结束时，托卡耶夫总统就进一步完善国家审计工作提出了一系列具体指示。

【编译：阿遥】