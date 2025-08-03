国家元首与联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯举行会谈

托卡耶夫总统对古特雷斯在即将出席纽约联合国第80届大会前抽空访哈表示诚挚感谢，并强调，此次访问对哈萨克斯坦具有特殊意义，体现了联合国对可持续发展议程的高度重视。

总统指出，中亚首个可持续发展目标区域中心的设立是整个地区的重要成果。

Фото: Ақорда

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- 我谨代表我个人及哈萨克斯坦人民，向您及您的团队对该倡议持续给予的支持表示诚挚感谢。我也高度评价您提出的UN80倡议，其及时性和远见卓识令人钦佩。哈萨克斯坦坚定支持您推动联合国改革的努力，并完全认同您所提出的优先事项。在此背景下，我重申哈萨克斯坦对多边主义、外交以及合作等联合国核心原则的坚定承诺。——托卡耶夫总统在会谈中表示。

古特雷斯秘书长对哈方的热情接待表示感谢，并积极评价哈萨克斯坦为国际合作和可持续发展所做出的贡献。

- 哈萨克斯坦是和平的象征、对话的象征，是连接各国人民的桥梁，是许多国际事务中值得信赖的中介者。这一切的起点，是数十年前你们所作出的历史性决定——自愿放弃核武器。这一举措堪称全球典范。在当今文明冲突言论甚嚣尘上的背景下，哈萨克斯坦通过贵国的倡议和实际行动，有力地证明了不同宗教与文化之间的对话与合作是可能的。贵国始终是向世界传递团结与互信信息的重要中心。——联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯指出。

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会谈期间，双方就联合国中亚与阿富汗可持续发展目标区域中心的工作前景、联合国改革、国际与地区议程等重要问题交换了意见，并讨论了其他共同关切的议题。

【编译：达娜】