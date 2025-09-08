哈萨克斯坦国家馆在2025年大阪世博会迎来第一百万名访客

为纪念这一里程碑时刻，哈萨克斯坦国家馆联合哈萨克旅游国有公司（Kazakh Tourism），为这位幸运访客准备了特别礼物。

礼物包括一张哈萨克斯坦—日本直航的商务舱机票、一张阿斯塔纳航空公司阿斯塔纳—阿拉木图往返国内航班机票，以及两天免费宾馆住宿。

Фото: kazakhstanpavilion_2025

—这一刻对我们具有特殊的象征意义。来自世界各地的人们因对哈萨克斯坦文化、传统和成就的兴趣走到一起。我们感谢每一位与我们共同分享这段旅程的访客，并高兴地看到大家在这里营造出友好、启发和开放的氛围。-哈萨克斯坦国家馆在社交媒体上写道。

哈萨克斯坦世博会国家会议公司（QazExpoCongress）董事长迪亚斯·阿兹别尔艮诺夫和国家展区总代表道列特·耶尔克姆巴耶夫向长谷川浩介表示祝贺。

Фото: kazakhstanpavilion_2025

长谷川浩介说，哈萨克斯坦馆的创意理念和创新数字内容给他留下了深刻印象。这次参观激发了他亲自前往哈萨克斯坦，领略那里的山川、草原和自然风光之美的愿望。

【编译：阿遥】