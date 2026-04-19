突厥国家在突厥斯坦峰会前聚焦深化一体化合作

会议期间，与会各方围绕当前国际和地区议程中的热点问题进行了讨论，包括防止中东局势进一步升级的相关努力。各国外长就地区形势的发展趋势以及实现局势稳定的可能路径交换了意见。

叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫在发言中指出，我国始终致力于推动和平倡议，坚定主张通过政治和外交手段解决冲突。他强调，我国愿继续为相关各方提供对话平台，推动通过谈判化解分歧。

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此外，他表示，计划于今年5月在突厥斯坦市举行的突厥国家组织非正式峰会，将为提升该组织作用注入新的动力，有助于深化成员国之间的合作，并进一步凝聚各方努力。

在此背景下，与会各方还就突厥国家组织未来的机制化发展方向进行了探讨。

论坛期间，叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫还分别与卢森堡副首相兼外交与对外贸易、发展合作及人道主义事务大臣泽维尔·贝特尔，玻利维亚外交部长F.阿拉马约·卡拉斯科，立陶宛外交部长凯斯图蒂斯·布德里斯，几内亚比绍外交部长若昂·贝尔纳多·维埃拉，以及欧盟人权事务特别代表凯莎·奥隆格伦举行了双边会晤。

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会谈中，各方就双边及多边合作的重点议题交换了意见。

此前，国家元首已出席安塔利亚外交论坛开幕式。

【编译：木合塔尔·木拉提】