德国专家：哈萨克斯坦正成为连接东西方的重要桥梁

（哈萨克国际通讯社讯）德国《柏林报》（Berliner Zeitung）地缘政治部门负责人尼古拉斯·布特林（Nicolas Butylin）表示，哈萨克斯坦正逐步向更加开放、更具问责性和竞争性的政治体系迈进。在他看来，这一变化是一个渐进式的发展过程。

布特林认为，在评价哈萨克斯坦当前政治进程时，有必要将其与10年前的情况进行比较。

“观察这一体系如何变得更加开放、更具问责性和竞争性，是一件很有意思的事情。我认为，这是一个渐进式的发展过程。”布特林说。

他同时注意到，哈萨克斯坦公民正在更加积极地参与国家政治生活。在他看来，目前正在发生的变化表明，哈萨克斯坦新的政治发展方向正在逐步形成。

谈及哈萨克斯坦的地缘政治位置及其在国际关系中的作用时，布特林指出，哈萨克斯坦正在成为连接不同国家和不同利益的重要纽带。

“哈萨克斯坦正在成为不同国家和不同利益之间的一座独特桥梁。”他说。

布特林表示，目前来自俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、美国、欧洲、中国、韩国、土耳其等国家和地区的企业及投资者均在哈萨克斯坦开展业务。

“从新闻工作者的角度来看，这是一个非常独特的情况。许多国家在这里都有自己的代表，而哈萨克斯坦正在成为一个有利于各方开展互动的平台。”布特林表示。

他指出，哈萨克斯坦拥有包括石油、天然气和铀在内的丰富自然资源，同时地处多个大型经济中心之间，这些因素进一步增强了哈萨克斯坦对外国投资者的吸引力。

布特林认为，这对于哈萨克斯坦未来发展具有重要意义。

此前，比利时观察员德里娅·索伊萨尔表示，哈萨克斯坦首届库鲁尔泰议会选举不仅对哈萨克斯坦具有重要意义，也是整个中亚地区发展进程中的一个重要阶段。