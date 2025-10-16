印度专家：印中边境稳定具有全球意义

在讨论会上，与会专家围绕地区局势及全球地缘政治格局的相关问题进行了深入交流。

萨贾恩哈尔在发言中谈及中印两国之间的边境争议以及为缓和局势所采取的相关举措。他表示，这两个人口大国之间的边界划分至今尚未完全确定。

“目前，中国是世界第二大经济体，印度也已成为全球第四大经济体，不久的将来有望跻身世界第二。两国之间的边界全长约3500公里，但其法律地位仍未最终明确。当前，双方正就此问题持续进行谈判。”这位专家指出。

他强调，印中关系的平稳、和平、可预期与稳定，不仅对两国，而且对整个地区乃至全球都具有重要意义。

“2000年时，部分地区被认定为印度领土，由此引发了边境紧张局势。而现在的首要目标，是恢复当时的局面，推动双边关系走向稳定。目前，两国正朝这一方向开展切实工作。”萨贾恩哈尔补充道。

他同时表示，印度与中国之间的贸易往来也正在逐步恢复。

据悉，此前中国国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所所长李永全也曾在同一论坛上发言，分析了“冷战”后全球格局的转型进程。

【编译：木合塔尔·木拉提】