韩国专家：中亚在后多极化时代的重要性不断上升

郑国理是在论坛题为《单极时代的终结：力量平衡的变化与多边主义的未来》的专题会议上发表讲话的。他指出，韩国与中亚国家之间的多边合作正迈入新的发展阶段。

这位专家强调，在当前复杂的国际形势下，多边合作的作用愈发凸显。

“当今世界已步入后多极化时代，在这一背景下，中亚作为国际合作的核心区域，其地缘战略地位正在迅速上升。”郑国理指出。

他回顾说，韩国与中亚国家于1992年建立外交关系，30多年来，两地区在政治、经济和文化领域的交流与合作持续扩大。

“20世纪90年代，韩中亚之间的双边贸易额仅为2亿美元，而如今已增长至约90亿美元。韩中亚关系的新阶段始于2007年，当时双方共同成立了韩—中亚合作论坛，将合作机制提升至制度化层面。2017年，为推动论坛决议的系统落实，常设秘书处正式设立。”他介绍道。

郑国理认为，韩中亚伙伴关系不仅有助于巩固地区稳定，也在推动全球合作方面发挥着积极作用。

值得一提的是，此前在同一论坛上，哈萨克斯坦外交部第一副部长叶尔詹·阿什克巴耶夫曾指出，地缘政治对抗正在对世界经济造成显著损害。

【编译：木合塔尔·木拉提】