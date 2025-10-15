哈副外长呼吁重启核大国高层对话 助力全球安全与合作

阿什克巴耶夫指出：

“尽管灵活的新型国际行动模式日益重要，但传统、普适的国际机构和平台仍扮演着全球事务中的关键角色。然而，这些机构必须适应21世纪的复杂现实与挑战。联合国改革势在必行，其维护国际和平与安全的核心职责应保持不变。”

他进一步阐述了哈萨克斯坦在全球治理中的立场：

支持联合国改革，扩大亚洲、非洲和拉丁美洲国家的代表性，并强化中等强国在促进信任与稳定中的角色； 主张维护联合国宪章及其核心机构，通过现代化架构适应当前全球挑战，同时坚守主权、领土完整及和平解决争端等基本原则； 呼吁重启核大国高层对话，并推动多边行动以显著降低大规模杀伤性武器的威胁。

阿什克巴耶夫表示：

“哈萨克斯坦愿为此贡献力量，致力于实现21世纪人类共同目标——建设无核武器世界。”

作为阿斯塔纳国际论坛（AIF）的系列活动之一，本届智库论坛由哈萨克斯坦总统直属战略研究所（KazISS）主办，吸引了来自20个国家的近40位国际专家、领先智库负责人及研究人员。论坛通过9场专题会议，深入探讨全球政治与国际关系的关键议题。

此次论坛不仅是哈萨克斯坦推动国际对话的重要实践，也再次凸显其作为负责任中等强国，在全球安全与合作领域发挥的积极影响力。论坛期间，连接中亚智库与全球研究共同体的数字平台InsightsCentral.Asia正式上线。这一平台进一步彰显了哈萨克斯坦在促进区域与全球智力合作中的引领作用，为应对全球性挑战提供创新解决方案。

【编译：木合塔尔·木拉提】