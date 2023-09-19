国家元首主持召开联合国可持续发展主题峰会

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫当地时间18日在美国纽约联合国总部，与匈牙利总统诺瓦克·卡塔琳共同主持了主题为《加强关键转型进程的大规模行动以加快实现可持续发展目标（SDG）的进展》的联合国领导人对话会第一次会议。

国家元首在会上发言时着重强调，联合国至2030年议程，是给全球下一代人创造更加光明未来的唯一机会。

- 当下，由于地缘政治冲突而不断加剧的全球挑战，正在破坏我们多年来的集体努力，单独依靠一两个国家无法克服这些障碍。唯有国际社会一致团结，我们才有可能实现更大的成就。- 托卡耶夫总统说。

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国家元首指出，实现可持续发展目标是哈萨克斯坦的国家优先事项。

- 哈萨克斯坦已经将可持续发展原则列为国家主要战略和计划的核心。今天，我们正在积极投资于可持续的未来：80%的国家预算用于实现可持续发展目标，积极确保所有国民都能获得免费教育和医疗保健，新颁布的《社会法典》强化了旨在保护弱势群体的措施。- 托卡耶夫总统说。

哈萨克斯坦总统认为，为了为所有人实现可持续的未来，迫切的需要国际社会立即采取联合行动。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫为此提出了一系列建议。

- 为了加强相互合作，有必要在区域层面加强“一个联合国”原则。因此，我们建议在哈萨克斯坦建立中亚和阿富汗可持续发展目标区域中心。它将确保有效协调联合国在该地区的项目活动。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统还向与会者提议，为国际金融架构注入新动力。总统指出，解决生态、教育、医疗等领域的问题需要巨额资金，因此为了实现千年发展目标，国际金融体系不能仅仅只是针对一小部分国家，而应该对所有国家产生平等的影响。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫强调，气候、粮食和能源危机对可持续发展构成重大威胁。

- 我们要在联合国主导下加强技术支持、科学研究、威胁评估等领域的国际合作。 可持续发展目标为我们全体共同缔造一个更加光明的世界铺平了道路。我们需要团结一致、共同努力。 哈萨克斯坦始终支持联合国在可持续发展领域发挥有效和高效的作用。- 托卡耶夫总统说。

匈牙利总统诺瓦克·卡塔琳、克罗地亚总统佐兰·米拉诺维奇、吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·加帕罗夫、南非西里尔·拉马福萨、奥地利总统亚历山大·范德贝伦、秘鲁总统迪娜·博卢阿特、圭亚那总统伊尔凡·阿里、密克罗尼西亚总统韦斯利·西米纳、北马其顿总统斯特沃·彭达罗夫斯基、芬兰总统绍利·尼尼斯托等在会上发表了讲话。

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【编译：木合塔尔·木拉提】