国产片《富家子弟》超越好莱坞大片 成为周票房冠军

据Ticketon数据，这部于7月17日上映的本土喜剧在上映短短几天内，票房收入已达1.839亿坚戈。

其他电影票房如下：

- 《F1》：1.473亿坚戈

- 《侏罗纪世界》：9975万坚戈

- 《超人》：8543万坚戈

《富家子弟》

影片由阿布卢赛德·沙伊赫斯拉穆吾勒执导，主演包括伊斯兰·别尔马甘别特、阿克博拉特·乌特拜和迪娜拉·米拉斯别克。影片类型为家庭喜剧，时长1小时20分钟，适合6岁以上观众。

《富家子弟》的剧情梗概：十三岁的阿尔曼一生从未有任何匮乏，成长于富裕家庭。父亲阿迪尔是商人，母亲梅尔维特对他百般宠爱。作为父母的掌上明珠，阿尔曼的任性行为常让人头疼。一天，父母因重要事务需外出几天，阿尔曼被安排暂住在父亲的朋友扎尼别克家中。扎尼别克育有多名子女，住在老旧的家庭宿舍，生活仅能勉强维持。阿尔曼发现自己的生活被彻底颠覆，却未料到这其实是父母为教育他而设计的冒险计划。

总体而言，《富家子弟》是一部笑泪交织的家庭电影，适合儿童和家长观看，寓教于乐，意义深远。观众通过主人公阿尔曼的故事，能够从不同角度审视自己的生活。

这部影片的商业成功再次证明了哈萨克斯坦电影产业的蓬勃发展，同事也显示出国内观众对真挚且高质量的家庭电影有强烈需求。

值得一提的是，此前几周，讲述一级方程式赛车的《F1》一直稳居票房榜首。

【编译：木合塔尔·木拉提】