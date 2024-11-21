国家原子能公司获得新的铀矿矿区开采权

哈萨克斯坦国家原子能公司（Kazatomprom）消息称，该公司已经获得布杰诺夫斯科耶矿区进行铀矿勘探的底土使用权，为期6年，并有可能延长5年。

根据初步估计，该矿区的资源量超过10万吨。布杰诺夫斯科耶矿床的北段矿区位于突厥斯坦州索扎克县。

Kazatomprom董事会主席梅尔詹·尤苏波夫表示：

- 布杰诺夫斯科耶矿床的北段矿区拥有巨大潜力。其有利的地质条件和靠近现有矿藏的地理位置为其成功和长期开发创造了独特的机会。我们相信，该项目将成为哈萨克斯坦铀矿业发展的一个重要里程碑，并将为公司创造长期价值作出重大贡献。

据初步估计，该矿区的P1和P2类铀资源量超过10万吨，这为进一步勘探奠定了坚实的基础。该公司称，未来计划进一步对资源进行完善，并将其转移至更高的类别（C1和C2）。这将最大限度地发挥该矿区的潜力，并实施公司的长期战略计划。

消息称，在全球铀需求不断增长的背景下，该项目将为确保全球能源安全和加强哈萨克斯坦在全球核能市场的地位做出重要贡献。Kazatomprom 公司将继续努力寻找和开发新的有前景的领域，以补充和增加铀矿资源基础，这将有助于公司的进一步发展和国家经济的可持续发展。

【编译：木合塔尔·木拉提】