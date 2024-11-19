国家原子能工业公司将向两家中国公司供铀

Kazatomprom临时股东大会于2024年11月15日举行。

消息称，临时股东大会决定批准Kazatomprom公司和中核海外有限公司（CNNC Overseas）签署天然铀精矿购销现货协议，以及与中国铀业股份有限公司（China National Uranium Corporation Ltd）签署天然铀精矿长期销售合同。

根据协议，Kazatomprom公司将根据市场需求向上述两家中国企业交付铀氧化物精矿（U3O8）。

据解释，该协议 "将扩大哈萨克斯坦与中国的双边合作前景，并为中国向无碳能源过渡提供稳定的哈萨克斯坦铀供应。”

在香港注册的 “CNNC Overseas”和在中国注册的 “CNUC”是中国核工业集团公司（CNNC）旗下企业。

中核集团是中国国有企业，涉及核工业的各领域，是中国核电站的主要运营商，从事核能和核技术的开发、核电站的建设以及核燃料的生产。

【编译：木合塔尔·木拉提】