恰伦国家自然公园：红色峡谷中的地质奇观与生命走廊

该自然保护区始建于2004年，其核心目标是保护具有重要生态、科学、历史及美学价值的自然综合体。

恰伦国家公园堪称大自然的杰作。在这片土地上，保存着历经数百万年地质演化形成的独特地貌，以及众多极为珍稀的动植物物种。

Фото: gov.kz

公园中最为人熟知的景观当属恰伦大峡谷。这座由红色岩层构成的峡谷，形态宛如自然雕琢的巨型城堡，其形成可追溯至数百万年前。峡谷最高处达370米，不仅是哈萨克斯坦的重要地标，也被视为具有国际影响力的自然遗产景观。

恰伦的另一处独特资源是天山梣森林。作为延续自冰川时期的珍稀自然遗存，这些生长在河岸地带的古老树种，如同历史的见证者静静矗立，延续至今。当地居民称其为“叶冉树”。恰伦地区也是世界上少数仍可见该树种自然分布的区域之一。

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国家公园内的克孜勒喀拉赛与大布格特区域同样生态丰富。这里是鹅喉羚的重要栖息地，同时也是金雕、猎隼、大鸨等珍稀鸟类的活动区域，此外还分布着数十种特有及罕见植物。

恰伦国家公园的动物资源同样丰富多样。园内共记录有34种哺乳动物、18种爬行动物、4种两栖动物以及约246种鸟类。鹅喉羚、突厥斯坦猞猁、兔狲和中亚水獭等被列入哈萨克斯坦红皮书的珍稀动物，均在此栖息繁衍。

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为方便游客参观游览，公园内规划了四条总长30.5公里的旅游线路：天山梣林线、恰伦大峡谷—城堡谷线、墓葬与古冢线，以及铁木尔勒克—小峡谷线。每一条线路都引导游客进入自然与历史交织的不同景观空间。

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恰伦国家自然公园，是连接自然过去与当下的重要纽带，也是守护生物多样性的珍贵遗产。其壮丽景观、丰富生态与深厚地质历史，共同构成独特的自然图景，也让每一位到访者在震撼之余，更加珍视这片土地的自然之美。