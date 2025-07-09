美国机场安检不再要求“脱鞋”

诺姆说，美国有关部门先前实施了一个试点项目，认定运输安全管理局拥有技术手段，无需旅客脱鞋便可完成安检。因此，一般情况下，今后机场安检不再要求旅客脱鞋。

不过，她表示，在某些情况下，如果安检人员认为“有必要”，仍可能要求特定旅客脱鞋接受检查。

诺姆说：“我认为，多数美国人将会感到非常兴奋，他们（在机场安检过程中）将无需脱鞋。预计整个（安检）流程也会更加顺畅。”

美国运输安全管理局成立于2001年“9·11”事件以后，隶属国土安全部。

2001年12月，阿拉伯裔英国人理查德·里德把爆炸物藏在鞋内，企图炸毁一架从法国巴黎飞往美国迈阿密的客机，此后脱鞋成为赴美航班的例行安检项目。

据美联社报道，美国机场2006年开始要求旅客脱鞋接受安检。在具体实施过程中，年龄在12岁至75岁之间的旅客，被要求脱下鞋子，将鞋子与其他随身行李、外套等物品一同放在传送带上，依次通过扫描仪。

值得注意的是，即便是实施脱鞋规定的这些年间，如果旅客参加了美国运输安全管理局推出的旅客预检项目，花费约为每五年80美元，便可无需脱鞋，也无需摘皮带、脱外套，并且也不用把笔记本电脑和旅行装化妆品从手提包里拿出来，相对轻松地走完安检流程。

诺姆8日提醒道，上述旅客预检项目仍是一个不错的选择，因为其安检流程比常规流程大大简化。

诺姆还披露，美国运输安全管理局计划对更多规定和流程作出评估，力争使机场安检程序更加精简。运输安全管理局正在测试开辟单独的军方人员通道、家庭通道，预计今后6至8个月还会推出更多试点项目。

今年4月，美国交通部长肖恩·达菲在社交媒体发帖，向公众征集关于如何让交通出行更加顺畅的建议。发帖次日，达菲在社交媒体上写道：“显然，美国运输安全管理局是头号被投诉者。这归国土安全部管。我会与国土安全部长克丽丝蒂·诺姆商讨此事。”