突厥斯坦国际机场拟移交信托管理 三年内力争扭亏

为提升机场经济效益、拓展国际航线并实现基础设施现代化，突厥斯坦国际机场计划移交信托管理。

据突厥斯坦州客运和公路管理局消息，越南索维克集团（SOVICO）此前曾对该项目表达兴趣并签署了谅解备忘录，但因双方未能就合作条件达成一致，该公司最终放弃了参与。

目前，州政府正与国内航空公司Alpha Sky进行谈判。未来的受托方将承担多项具体任务，包括开通新航线、提升客流与游客数量、增加货运量，并在三年内实现机场盈利。信托管理预计为期10年。

据介绍，由于客货运输量偏低，机场目前难以维持正常运营。此次移交信托管理，旨在扭转这一局面，实现三年内扭亏为盈的目标。

目前，突厥斯坦国际机场共运营四条国际航线，通往伊斯坦布尔、科威特、阿布扎比和撒马尔罕；以及七条国内航线，分别飞往阿斯塔纳、阿拉木图、阿克套、阿克托别、乌拉尔、库斯塔奈和卡拉干达。

去年1月，时任交通部长马拉特·卡拉巴耶夫出席在参加全球门户（Global Gateway）论坛时强调，哈萨克斯坦计划将国内22个机场的管理权转让给投资者。

【编译：阿遥】