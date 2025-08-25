标普：哈国经济前景改善 预计今年GDP增长5.5%

央行表示，标普维持了对哈萨克斯坦“BBB-”的主权信用评级。

央行指出，这一展望的调整反映了哈萨克斯坦在推进经济自由化和多元化、提升公共管理效率以及缩减预算赤字等方面所取得的积极进展。

同时，标普也强调，哈萨克斯坦对外债务水平适中，国际储备保持稳定。

促使展望上调的因素还包括：标普认为，哈萨克斯坦的货币政策基础正在逐步巩固，央行正在努力抑制通胀上升，准财政业务规模也在收缩。

分析人士指出，哈萨克斯坦银行业具备较强的抗地缘政治与宏观经济风险能力，资本储备充足，流动性稳定。同时，预计消费信贷规模将有所下降。

标普专家还认为，随着基础设施计划的进一步推进，哈萨克斯坦的经济多元化和非原材料收入将逐步增长。

根据预测，哈萨克斯坦2025年实际国内生产总值（GDP）增速将达到5.5%，并在2026年至2028年间逐步放缓至4%。

根据国际货币基金组织预测，2025年哈萨克斯坦人均GDP将达到14,770美元，超过俄罗斯的14,260美元和土库曼斯坦的13,340美元。

【编译：阿遥】