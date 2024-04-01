韩国总统尹锡悦就医疗改革发表谈话

尹锡悦表示，如果医疗界要主张政府须缩小扩招规模，理应提出依据科学根据的统一方案而非采取集体行动。政府在制定政策方面始终持开放态度，只要有更好的意见和合理的依据，政府政策就会往更好的方向转变。

尹锡悦指出，扩招2000人是政府经严密计算并与医疗界充分讨论后得出的结论，是最起码的扩招规模。对于分阶段扩大招生规模的部分意见，他反问道，如果当初该方案可行的话，为什么过去27年里没有一届政府能成功扩招？与此同时，他重申不管政治上的利害得失坚持推进医改的决心。

尹锡悦还表示，绝不容忍任何依靠力量贯彻自身目标的试图，医疗界应立即中断非法集体行动，拿出合理的方案。对于医界要求政府废除医改、将保健福祉部长官和次官撤职，尹锡悦表示，（医协）甚至威胁称将介入国会议员选举、敦促政权下台，这并不是威胁总统本人，而是威胁国民之举。

另外，尹锡悦就医界集体罢工持续恐加剧医疗一线混乱表示，作为总统未能及时化解由此给国民带来的不便深感抱歉。在实习和住院医师集体罢诊持续的情况下，广大国民忍受着不便和不安为政府医疗改革助力，对此表示衷心感谢。