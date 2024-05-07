国土防卫军保护哈萨克斯坦公民免受谁的侵害？

马吉利斯国际关系、国防和安全委员会成员、议员叶尔波拉特·萨乌热科夫就该草案制定情况接受了哈通社采访。

记者：首先，我们先谈谈国土防卫与一般军队有何区别？

议员：总之，国土防卫是全球各国普遍的经验。现在可以看到，世界上，特别是欧亚大陆正在发生各种军事冲突，一些国家之间与外交政策有关的严重问题正在恶化。在这背景下，国土防卫具有重要意义。

总之，媒体经常谈论乌克兰和俄罗斯之间的战争。值得注意的是，国土防卫部队最近的战斗行动至今仍保全了乌克兰。简而言之，国土防卫军是在地方、直辖城市的领土上建立的军事单位。和平时期，它在哈萨克斯坦军事单位和武装部队的领导下工作。目前我国全境约有20支国土防卫部队。它在阿斯塔纳、阿拉木图、奇姆肯特等城市和全国各州部署。一旦国家发生紧急状态或战争，这些军事单位将增加预备役人数。这就是所谓的动员。在动员期间，国土防卫军由哈萨克斯坦武装部队总参谋部领导。在这种情况下，总参谋属下的国土防卫军负有特殊责任。 因此，国土防卫军与现国家政权下工作的国防部下属军队的主要区别就在这里。

记者：国土防卫军队由谁组成？公民可以拒绝动员吗？

议员：一旦发生动员或战争威胁，国土防卫军必须冲锋在前。国土防卫军队由当地执法机构，如内政部、紧急情况部门、反腐败和检察部门，以及退伍军人、在执法机构任职多年的人员组成。除此之外，还有自愿入伍人员。曾服过兵役，目前在公共部门、商业或其他领域工作的公民可以自愿加入国土防卫军。一旦发生战争，任何被征召入伍的国土防卫军的人都不能拒绝被动员。

记者：谁可以志愿加入国土防卫军？外国人可以吗？

议员：我认为，将没有哈萨克斯坦国籍的外国人征召入伍是错误的。因为，哈萨克斯坦公民在动员或战争状态期间参与领土防御职责。现行国土防卫法第12条写道：““哈萨克斯坦共和国公民有权在动员或战争期间按照哈萨克斯坦共和国领土防卫准备和实施原则中规定的顺序进入自卫军队，自愿参与领土防御措施。”这里没有说到外国人。因此，任何外国人无法自愿加入我们的国土防卫军。

记者：国土防卫军的经费由谁提供？只有在战争时志愿者才会得到报酬吗？他们的工资和国防部武装部队的士兵一样吗？

议员：国土防卫的物资供应有两种情况。一个是中央，一个是地方执行机构。也就是说，它的资金来自地方预算和共和国预算。马吉利斯正在审议有关确定国土防卫军职责和物资保障，以及工资支付等问题。

国土防卫法目前仅作为《哈萨克斯坦共和国国防法》中的一项条款生效。因此，马吉利斯将制定与国土防卫有关的单独法案。目前，正在对法案进行补充和修改，国防部也提出了自己的草案。议员们和分析人士也提出了完善草案的建议。根据这些建议，国防部提出的法律草案可能会有50%或30%的修订。因此，回答有关支付工资的问题尚早。

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记者：该法案的实施是否需要在各地方组建更多的军事单位、驻军和人员？ 如果需要的话，除了现有人员之外，还会增加军人？

议员：如今，我军主要编制约为3.5万人。除此之外，最近征召也很活跃。在年轻人中，自愿入伍的人员也在不断增加。国家也拨款大量资金加强我军物质技术基础，并计划为在部队服役期间表现出色的军人提供高等教育助学金。这一切都大大增强了服兵役的愿望。

国土防卫法颁布后，可能需要增加额外数量的事业编制。国土防卫军人的数量可能会增加，但这支军队并不像武装部队人员那样日夜工作。不会为他们修建军事驻地和大型防御设施。 没有必要这样做。和平时期仅限于日常训练、加强物资储备、招募志愿者入伍、提高资历等。 所以，也不会出现数千大军、数百驻军。

记者：在国土防卫法草案中，可以发现很多“保护设施”一词。这是否意味着，如果“一月事件”再次发生，将由国土防卫部队而不是武装部队人员参与，以确保国家的和平？

议员：国家内部的安宁何时会受到干扰？ 一旦发生恐怖袭击……另一个国家可能会组织对我国重要设施的袭击，从而引发革命或发动战争。这样的设施绝不会受到普通人的攻击。 因为这些设施是为了保护人民、维护他们的和平而建设的。也就是说，这些设施可能受到外部势力及其内部行动的威胁，这些势力聚集在一起发动政变、夺取国家政权或发动特殊战争。我们的军队大多隐藏在远离主要城市的地方。 在他们到来之前，第一道防线将由这支国土防卫军提供。 也就是说，主要任务是在发生战争威胁时守卫重要目标，直到主力部队到达为止，以保护人民。

记者：什么情况下总统可以下令动员国土防卫军？是否只能在外部侵略或内部动乱的时候才宣布动员？

议员：内部动乱本身将取决于某些政治问题。比如说，如果没有外部的侵略，只有内部人发起的动乱，那么罢工的目的、原因和组织者就可以确定了。我们会确定是否由外力在暗中驱动着内部势力。届时，才会下令动用国土防卫部队。因此，无需区分外部颠覆力量和内部恐慌。例如，我认为，如果内部势力发动的乱、攻击普通居民和重要设施，就应该启动国土防卫军。这是我个人的看法。因为，一切国家和军事设施都是为了人民的利益而建设的。我认为，无论是来自内部还是外部的威胁，国土防卫军都有义务采取保护措施。

记者：谢谢您接受采访。