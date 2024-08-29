联合国裁军事务副秘书长专访：探讨设立全球无核武器区自愿基金

中满泉指出，这一议题可能会在2025年在纽约举行的由哈萨克斯坦主持的《禁止核武器条约》下一次会议上被纳入相关议程。《禁止核武器条约》被视为一种新机制。中满泉表示，目前在推动无核化方面仍有大量工作需要完成，尤其是在增加有着全新视角的参与国数量、加强条约的普遍性以及发展各种机制方面。这些任务在很大程度上落在哈萨克斯坦的肩上。她还补充道，尽管当前全球安全形势严峻，但未来可能会有其他地区对建立类似的无核武器区产生兴趣。

- 我们已经起草了关于受核试验影响者援助的秘书长报告。其中一个建议是设立一个自愿基金，以为受害者提供实际帮助。我们希望这一讨论不仅在《不扩散核武器条约》的机制内推进，也能在联合国大会的背景下取得进展。这是我们正在努力推动的另一个方向。 - 中满泉说道。

哈萨克斯坦与联合国正在就设立无核武器区自愿基金的问题展开讨论。中满泉强调，哈萨克斯坦积极支持建立无核武器区的倡议，联合国也在与哈萨克斯坦及其他国家合作，以加强全球各无核武器区之间的协作。

- 我们与哈萨克斯坦及其他多个国家的合作，旨在确保各无核武器区之间的密切合作，分享信息和经验教训。这也可能对中东等地正在进行的新区域建设进程产生积极影响。 - 中满泉补充道。

值得一提的是，2024年2月，卡内基基金会与战略风险委员会在华盛顿举行了关于哈萨克斯坦过去30年在减少核与生物风险方面领导作用讨论会。

根据此前的报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫28日在总统府会见了联合国裁军事务副秘书长中满泉。

【编译：达娜】