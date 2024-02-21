哈国军事院校大幅扩大培训专业 注重符合现代战争需求

埃赫梅托夫在中央通讯服务中心新闻发布会上宣布，目前，军事人员可以在防空力量军事学院接受“无人机管理”专业培训，并首次对海军专业进行评选。无线电电子与通信军事工程学院将增设“无线电电子侦察和无线电电子战”、“信息防御”和“自动控制系统”专业。

同时，该学院还开设了“军事新闻与公共关系”和“军事音乐指挥”等专业，并已开始招收学员。

-通过扩大国内院校军事专业范围，派往海外接受培训的军事人员人数从100人次压缩至60人次。这样一来，我们可以建立起符合现代军事要求的军事教育体系。-埃赫梅托夫表示。

值得注意的是，隶属于国防部的军事教育系统包括9所军事教育机构。在中等军事教育方面，包括3所“Жас ұлан”军事学校以及分别位于阿斯塔纳和舒奇耶的2所技术和专业军事学院。高等教育方面，陆军军事学院、防空力量军事学院和无线电电子与通信军事工程学院致力于培养军事人员。至于研究生教育（硕士和博士），则主要由国防大学负责。

【编译：阿遥】