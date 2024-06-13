哈国韩裔议员：K-POP在哈萨克斯坦非常知名

哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议员、哈萨克斯坦韩民族协会代表维拉·金12日在哈韩两国艺术家联欢晚会结束后接受了记者的采访。两国总统当天出席了晚会。

- 哈萨克斯坦和韩国之间有着非常良好的友好关系，今天的晚会便是其明证。现在的哈萨克斯坦青年人群经常观看韩国电视剧，喜欢听韩国歌手的作品。也就是说，K-POP在哈萨克斯坦非常知名。我们知道，在韩国，医疗保健、教育、汽车制造和商业其他多个领域都得到了系统性的发展，处于领先水准。哈萨克斯坦与韩国之间，有许多值得相互交流的东西。- 她说。

国家元首此前在会见韩国总统时，曾指出，生活在哈萨克斯坦的韩民族社区的语言文化传统得到了很好的传承与发展。

- 我们会经常性的组织教育和文化活动。与韩方就这方面的合作也在讨论当中，近期有计划举办联合活动。- 维拉·金说。

值得一提的是，12日晚，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与韩国总统尹锡悦共同出席了哈韩两国艺术家联欢晚会。

晚会开始之前，两国元首参观了在哈力别克·库阿尼什巴耶夫哈萨克国家音乐话剧院举办的“伟大草原黄金珍品”展览。

【编译：木合塔尔·木拉提】