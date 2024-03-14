联合国开发计划署公布《人类发展指数》 哈萨克斯坦位列第67

人类发展指数是对一个国家的人均国民总收入、教育水平和预期寿命的一种综合衡量标准。在2020年和2021年经历严重下滑之后，该指数预期会在2023年创下新高。然而，报告发现，虽然富裕国家的人类发展的确达到了创纪录的水平，但在世界上最贫困的国家当中，超过一半仍未恢复到新冠疫情之前的发展水平。

从全球最新的排名来看，瑞士、挪威和冰岛的人类发展指数最高，而中非共和国、南苏丹和索马里则垫底。

前十名中，接下来是中国香港特别行政区、丹麦、瑞典、德国、爱尔兰、新加坡和澳大利亚。韩国位居第19名，美国第20名，日本第24名。哈萨克斯坦第67名。中国位列第75名。

开发署署长施泰纳（Achim Steiner）坦言，人类发展差距的不断扩大表明，20年来富国和穷国之间不平等程度稳步缩小的趋势现在正在逆转。

报告还指出，这种不平等状况还因为经济活动的高度集中而加剧。数据显示，全球近40%的商品贸易集中在三个或更少的国家；2021年，世界上最大的三家科技公司的市值都超过了当年九成以上的国家的国内生产总值。

联合国秘书长古特雷斯当天在为这份报告发表的视频致辞中警告，“我们正生活在一个极化的时代”：在不同社区和地区之间，日益加剧的不平等、不断升级的冲突和创纪录的气候冲击正在促使人们相互远离。

开发署的报告也通过量化的手段得出结论：人类发展指数在全球层面实现了局部反弹，但这种反弹既不完整，也不平等。