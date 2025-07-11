国际巨星来哈演出将带动税收增长逾10亿坚戈

哈森诺夫表示，公众反响极为热烈，仅詹妮弗·洛佩兹在哈萨克斯坦的演唱会门票就于开售后40分钟内被抢购一空，其中约35%的购票者为外国人。他指出，后街男孩即将举行的演唱会也受到关注，门票价格根据不同类别起价为4万坚戈，票种超过13类，涵盖多种价格区间，满足不同观众的需求。他补充道：

- 我们认为这些票价是可接受的。

为了打击票贩子行为，主办方规定每人最多只能购买四张门票。哈森诺夫强调，从目前的售票趋势来看，预计届时将座无虚席。

哈萨克旅游国有控股公司（Kazakh Tourism）项目支持部门主管阿利舍尔·图尔森补充说，詹妮弗·洛佩兹在阿斯塔纳的演出预计将吸引超过1万人观众，在阿拉木图的观众人数也将超过8000人。他指出，从国际经验看，尤其是在西欧，规模为1万人的演唱会平均可为当地中小企业带来超过100万美元的额外收入。

哈森诺夫还透露，Backstreet Boys与詹妮弗·洛佩兹在哈国举办的系列演出预计全年将为国家财政贡献超过10亿坚戈的税收收入。其中，仅阿斯塔纳一场演唱会的税收就将超过4亿坚戈，主要来自对外国艺人演出收入征收的税款，占比超过65%。他补充道，这些缴税安排适用于阿斯塔纳和阿拉木图两地。此外，主办方还计划筹办更多活动，相关信息将适时公布。

据悉，詹妮弗·洛佩兹此次来哈属于其“Up All Night”世界巡演中的首次亮相，演唱会将于8月1日在阿斯塔纳举行。她随后将前往埃里温、伊斯坦布尔和塔什干，并于8月10日重返哈萨克斯坦，在阿拉木图完成本轮巡演的最终演出。后街男孩则计划于9月19日在阿拉木图、9月21日在阿斯塔纳举办两场演出。

【编译：达娜】